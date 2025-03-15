Пенсия в Украине: как можно увеличить свои будущую пенсию

Чем дольше человек работает официально и делает пенсионные отчисления, тем выше будет его пенсия в будущем.

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Министерство социальной политики Украины опубликовало советы, как увеличить размер будущей пенсии, включая официальное трудоустройство и повышение квалификации. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Размер пенсии напрямую зависит от продолжительности и суммы уплаченных взносов. Чем дольше человек работает официально и делает пенсионные отчисления, тем выше будет его пенсия в будущем. Основные рекомендации включают:

официальное трудоустройство – легальная работа помогает накапливать страховой стаж и пенсионные права; профессиональное развитие – повышение квалификации или переквалификация способствуют карьерному росту, что может повысить заработок и размер пенсии; увеличение страхового стажа – дополнительные пять лет стажа могут увеличить пенсионные выплаты до 30%; добровольные страховые взносы – граждане могут самостоятельно определять их размер в соответствии со своими финансовыми возможностями.

В 2025 году минимальная пенсия для лиц в возрасте 65 лет с полным страховым стажем составляет 3 370 гривен. Для других категорий неработающих лиц минимальная пенсия составит 2 725 гривен.

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит примерно 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.