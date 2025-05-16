Деякі українці мають право на 500 грн надбавки до пенсії: хто в списку

Деякі пенсіонери в Україні можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії в розмірі від 300 до 570 гривень.

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Про це повідомляє ПФУ.

Така надбавка передбачена для громадян певного віку або за наявності повного страхового стажу. Із 70 років пенсіонери мають право на додаткову щомісячну виплату до своєї основної пенсії.

Розмір доплати до пенсії залежить від віку:

300 гривень — після 70 років;

456 гривень — після 75 років;

570 гривень — після 80.

Доплата надається тільки тим пенсіонерам, чий загальний розмір пенсійних виплат не перевищує 10 340 гривень. У разі якщо пенсія перевищує цю суму, надбавка не призначається.

Якщо людина вже отримує вікову доплату в 300 гривень (у віці від 70 до 74 років), то після досягнення 75 років розмір доплати збільшується не на повні 456 гривень, а лише на різницю між старою і новою сумою — тобто на 156 гривень. Такий підхід дає змогу забезпечити поетапне збільшення виплат з урахуванням віку.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України опублікувало поради, як збільшити розмір майбутньої пенсії, включно з офіційним працевлаштуванням і підвищенням кваліфікації.

Також повідомлялося, що жителі України, які отримують соціальні виплати та пенсії до 3000 гривень, мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку. ООН надає щомісячні доплати в дев'яти регіонах, які найбільше постраждали від військових дій.