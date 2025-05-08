Деякі пенсіонери отримають значну доплату: кому і як нарахують гроші

Деякі жителі України отримують соціальні виплати та пенсії, розмір яких не перевищує 3000 гривень. Щоб підтримати цих громадян, ООН надає фінансову допомогу у вигляді щомісячних доплат у дев'яти регіонах, які постраждали через військові дії.

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Про це йдеться в матеріалах видання"Телеграф".

Програму підтримки вирішили продовжити на травень. Вона спрямована на допомогу пенсіонерам із низькими виплатами, людям з інвалідністю, а також одержувачам державної соціальної допомоги замість пенсії.

Зараз кількість учасників програми перевищує 507 тисяч осіб. Розмір доплати розраховується індивідуально і доповнює загальний дохід. Якщо щомісячна пенсія або соцвиплата нижча за 3250 гривень, ООН компенсує суму, якої бракує. Наприклад, за виплати в 2300 гривень доплата становитиме 950 гривень.

Щоб отримати цю надбавку, потрібно відповідати кільком умовам:

проживати в одному з регіонів, де ведуться або можливі бойові дії;

мати щомісячний дохід менше ніж 3250 грн;

не отримувати інших видів міжнародної фінансової допомоги.

Додаткові заяви подавати не потрібно — виплати призначаються автоматично. Гроші надходять на банківський рахунок або доставляються через Укрпошту, залежно від того, як людина зазвичай отримує пенсію або соціальну допомогу.

Програма ООН поширюється на жителів таких областей:

Запорізька;

Дніпропетровська;

Донецька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Чернігівська;

Харківська;

Херсонська.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".