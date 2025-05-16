Неожиданная цифра: какую пенсию будет получать украинец с 21 годом стажа

Украинец с опытом работы в 21 год сможет выйти на пенсию только после достижения 65-летнего возраста. При этом сумма выплат будет ниже средней. Право на пенсию по возрасту зависит от количества накопленного страхового стажа и может наступить в 60, 63 или 65 лет.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Минимальный размер пенсии по возрасту составляет 2 361 гривну. Кроме того, к пенсиям добавляются ежемесячные доплаты, чтобы гарантировать, что выплаты не опускаются ниже установленного уровня:

неработающим пенсионерам, независимо от возраста и стажа работы – 3 038 гривен;

пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – 3 613 гривен;

пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и более, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – 3 758 гривен;

Размер пенсии рассчитывается для каждого пенсионера индивидуально. Он зависит от его страхового стажа, возраста и уровня зарплаты, с которой производились страховые взносы. В настоящее время пенсию определяют по единой формуле: пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа рассчитывается как количество отработанных лет, умноженное на показатель стоимости одного года страхового стажа, и затем деленное на 12. Проще говоря, общее число лет стажа умножают на 0,01. Например, при стаже в 21 год коэффициент будет равен 0,21.

Рассчитаем сумму выплат при выходе на пенсию в 65 лет:

при зарплате 8 000 гривен – 8 000 × 0,21 = 1 680 гривен (однако будете получать 3 038 гривен);

при зарплате 15 000 гривен – 15 000 × 0,21 = 3 150 гривен;

при зарплате 20 000 гривен – 20 000 × 0,21 = 4 200 гривен;

при зарплате 30 000 гривен – 30 000 × 0,21 = 6 300 гривен.

Напомним, что Министерство социальной политики Украины опубликовало советы, как увеличить размер будущей пенсии, включая официальное трудоустройство и повышение квалификации.

Также сообщалось, что жители Украины, которые получают социальные выплаты и пенсии до 3000 гривен, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку. ООН предоставляет ежемесячные доплаты в девяти регионах, наиболее пострадавших от военных действий.