Несподівана цифра: яку пенсію отримуватиме українець із 21 роком стажу

Українець із досвідом роботи в 21 рік зможе вийти на пенсію тільки після досягнення 65-річного віку. При цьому сума виплат буде нижчою за середню. Право на пенсію за віком залежить від кількості накопиченого страхового стажу і може настати в 60, 63 або 65 років.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Мінімальний розмір пенсії за віком становить 2 361 гривню. Крім того, до пенсій додаються щомісячні доплати, щоб гарантувати, що виплати не опускаються нижче встановленого рівня:

непрацюючим пенсіонерам, незалежно від віку та стажу роботи — 3 038 гривень;

пенсіонерам віком від 75 до 80 років, незалежно від факту роботи, за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок — 3 613 гривень;

пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше, незалежно від факту роботи, за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок — 3 758 гривень;

Розмір пенсії розраховується для кожного пенсіонера індивідуально. Він залежить від його страхового стажу, віку та рівня зарплати, з якої здійснювалися страхові внески. Нині пенсію визначають за єдиною формулою: пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу розраховується як кількість відпрацьованих років, помножена на показник вартості одного року страхового стажу, і потім поділена на 12. Простіше кажучи, загальну кількість років стажу множать на 0,01. Наприклад, за стажу в 21 рік коефіцієнт дорівнюватиме 0,21.

Розрахуємо суму виплат при виході на пенсію в 65 років:

при зарплаті 8 000 гривень — 8 000 × 0,21 = 1 680 гривень (проте будете отримувати 3 038 гривень);

при зарплаті 15 000 гривень — 15 000 × 0,21 = 3 150 гривень;

при зарплаті 20 000 гривень — 20 000 × 0,21 = 4 200 гривень;

при зарплаті 30 000 гривень — 30 000 × 0,21 = 6 300 гривень.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України опублікувало поради, як збільшити розмір майбутньої пенсії, включно з офіційним працевлаштуванням і підвищенням кваліфікації.

Також повідомлялося, що жителі України, які отримують соціальні виплати та пенсії до 3000 гривень, мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку. ООН надає щомісячні доплати в дев'яти регіонах, які найбільше постраждали від військових дій.