Пенсия в Украине: кто из безработных может выйти на отдых досрочно

Жители Украины предпенсионного возраста, оказавшиеся без работы, получили возможность досрочно выйти на пенсию. Речь идет о тех, кто уже достиг предпенсионного возраста, но еще не оформил пенсию по старости.

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Об этом говорится в Законе Украины "О занятости населения".

При увольнении по инициативе работодателя в связи с ликвидацией организации, её реорганизацией, банкротством, перепрофилированием, а также сокращением штата или численности сотрудников, законодательство предусматривает защиту прав работников, находящихся в предпенсионном возрасте. Такие граждане могут оформить пенсию досрочно.

Речь идет о работниках, которым на момент увольнения осталось не более полутора лет до наступления пенсионного возраста. Однако право на досрочный выход на пенсию возникает только при выполнении ряда условий: человек должен зарегистрироваться в качестве безработного в территориальном органе центрального органа исполнительной власти в течение 30 календарных дней с даты увольнения, а также в течение семи календарных дней ему не должна быть предложена подходящая работа.

Также важно учитывать, что досрочный выход на пенсию возможен лишь в том случае, если у уволенных работников имеется необходимый страховой стаж, позволяющий назначить пенсию по возрасту в минимальном размере.

Подтверждение страхового стажа и права на досрочный выход на пенсию для таких лиц осуществляется через информационный обмен между Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины и Пенсионным фондом Украины. Чтобы воспользоваться этой возможностью, зарегистрированный безработный подает в Службу занятости заявление о получении ходатайства в Пенсионный фонд и о снятии с учета в центре занятости.

Напомним, что размер пенсий в европейских странах варьируется очень сильно. Разница достигает десятков тысяч евро. Так, например, в Италии пенсионеры получают около 20 000 евро в год (936 052 гривен), тогда как в Болгарии средняя пенсия составляет всего 3 611 евро (169 004 гривен).

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.