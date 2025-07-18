Пенсія в Україні: який стаж і зарплата необхідні для виплат в 11 тис. грн

Розмір майбутньої пенсії продовжує залишатися однією з найактуальніших тем для мільйонів українців. Від рівня офіційної заробітної плати та тривалості страхового стажу безпосередньо залежить сума виплат після виходу на заслужений відпочинок.

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Щоб отримувати пенсію в розмірі 11 000 гривень, необхідно відповідати низці умов, визначити які можна за допомогою пенсійного калькулятора. Про це йдеться в матеріалі видання ТСН.

Перш за все, важливо розуміти, яким має бути страховий стаж. Для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати не менше 32 років офіційного страхового стажу. Якщо стаж коливається від 22 до 31 року, право на пенсію виникає тільки з 63 років. А за стажу від 15 до 21 року пенсію буде призначено не раніше, ніж у 65 років.

Однак навіть за достатнього стажу розмір пенсії залежить від рівня заробітної плати. За розрахунками фахівців, щоб претендувати на виплату в 11 000 гривень у 60 років за наявності 32 років стажу, середньомісячна офіційна зарплата має становити близько 31 400 гривень. Саме такий дохід забезпечить потрібний коефіцієнт під час розрахунку пенсії.

Формула розрахунку пенсії враховує кілька ключових параметрів: середню зарплату в Україні за три роки перед зверненням, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення зарплати конкретної людини до середньої в країні) і коефіцієнт страхового стажу, який дорівнює 1% за кожен рік.

Отже, що вища "біла" зарплата і що триваліший страховий стаж, то більший розмір майбутньої пенсії. При цьому важливо пам'ятати: розрахунок стосується стандартних умов виходу на пенсію і не включає пільги, передбачені для окремих категорій громадян, таких як ветерани, потерпілі від аварії на ЧАЕС, донори або особи, які працювали в небезпечних умовах.

Також Фокус писав про те, хто в Україні може піти на пенсію достроково.

Також ми розповідали про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.