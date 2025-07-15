Дострокова пенсія в Україні: хто може піти на відпочинок раніше 60 років

Аби стати пенсіонером у 60 років, у 2025 році потрібно мати 32 роки страхового стажу. А у деяких випадках для українців зберігається можливість щодо виходу на пенсію раніше 60 років.

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У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Полтавській області розповіли, хто може вийти на пенсію раніше 60 років. Адже, щоб вийти на пенсію за віком у 2025 році людина повинна мати певну кількість років страхового стажу.

У ПФУ пояснили, що для того, щоб стати пенсіонером у 60 років, у 2025 році потрібно мати 32 роки страхового стажу.

"Якщо тривалість стажу 22-32 роки, то на пенсію можна вийти у 63. Якщо стаж від 15 до 22 років, то вихід на пенсію можливий у 65 років", – йдеться у повідомленні.

У деяких випадках для громадян України зберігається можливість щодо виходу на пенсію раніше 60 років.

"Зокрема, згідно зі ст. 115 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на достроковий вихід на пенсію мають особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва та праці (ліквідацію, реорганізацію чи банкрутство підприємства). Окрім того, причиною розірвання трудового договору може бути і невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному законодавством", – наголосили у ПФУ.

Людям, які опинилися у подібних ситуаціях, слід мати страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 цього закону і врахувати наступні вимоги:

на день звільнення до досягнення пенсійного віку залишилося не більше ніж півтора року;

реєстрація в центрі зайнятості протягом 30 календарних днів з дати звільнення;

протягом семи днів з моменту реєстрації не знайшлось роботи, що відповідає потребам і запитам особи.

У Фонді пояснили, що до центру зайнятості слід подати заяву щодо отримання клопотання до ПФУ про дотримання зазначених вище вимог і про припинення реєстрації в центрі зайнятості. А вже після цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду (не раніше ніж на наступний день після припинення реєстрації людини як безробітної). Зробити це можна:

особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ;

дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Які документи потрібні для призначення пенсії громадянам зазначеної категорії:

трудова книжка, копія наказу (розпорядження) про звільнення або відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб;

клопотання про достроковий вихід на пенсію, видане регіональними, міськими, районними, міськрайонними центрами зайнятості Державної служби зайнятості (при призначенні пенсії згідно з п. 6 ч. 1 ст. 115 закону);

документи закладу охорони здоров’я, які підтверджують виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, що стала підставою для звільнення згідно з п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю (при призначенні пенсії згідно з п. 7 ч. 1 ст. 115 закону).

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