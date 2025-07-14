Пенсія в 14 тисяч: хто з українців може отримувати такі виплати

У 2025 році ліквідатори наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, які отримали інвалідність, можуть розраховувати від держави на гарантовану мінімальну пенсію, розмір якої становить близько 14 тисяч гривень.

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Йдеться про громадян, чия інвалідність безпосередньо пов'язана з участю в ліквідації наслідків техногенної катастрофи. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Таке право закріплено в законі №1584-IX, яким внесено зміни до законодавства про соціальний захист постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Право на мінімальне пенсійне забезпечення в підвищеному розмірі мають ліквідатори аварії на ЧАЕС зі встановленою інвалідністю, якщо доведено причинно-наслідковий зв'язок між їхнім станом здоров'я та участю в ліквідації.

Особливі норми стосуються громадян з інвалідністю II групи, отриманою внаслідок радіаційного опромінення або захворювань, спричинених катастрофою. Для таких осіб пенсія з 1 березня 2025 року становить щонайменше 13 980 грн — це 80% від середньої заробітної плати по країні за попередній рік.

Крім мінімальної пенсії, ліквідатори мають право на:

додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 робочих днів;

пільги на медикаменти, оздоровлення, продукти харчування;

компенсації за оплату комунальних послуг.

Щоб отримати таку пенсію, необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду України — особисто, через представника, поштою або через електронний портал ПФУ.

Знадобляться такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

посвідчення постраждалого від аварії на ЧАЕС;

лікарський висновок експертної комісії про наявність інвалідності;

трудова книжка (якщо потрібно підтвердити стаж);

документи, що підтверджують проживання в зоні забруднення (за необхідності).

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.