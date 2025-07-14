Пенсия в 14 тысяч: кто из украинцев может получать такие выплаты

В 2025 году ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, которые получили инвалидность, могут рассчитывать от государства на гарантированную минимальную пенсию, размер которой составляет около 14 тысяч гривен.

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Речь идет о гражданах, чья инвалидность напрямую связана с участием в ликвидации последствий техногенной катастрофы. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Такое право закреплено в законе №1584-IX, которым внесены изменения в законодательство о социальной защите пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Право на минимальное пенсионное обеспечение в повышенном размере имеют ликвидаторы аварии на ЧАЭС с установленной инвалидностью, если доказана причинно-следственная связь между их состоянием здоровья и участием в ликвидации.

Особые нормы касаются граждан с инвалидностью II группы, полученной в результате радиационного облучения или заболеваний, вызванных катастрофой. Для таких лиц пенсия с 1 марта 2025 года составляет не менее 13 980 грн — это 80% от средней заработной платы по стране за предыдущий год.

Помимо минимальной пенсии, ликвидаторы имеют право на:

дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью 14 рабочих дней;

льготы на медикаменты, оздоровление, продукты питания;

компенсации за оплату коммунальных услуг.

Чтобы получить такую пенсию, необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины — лично, через представителя, по почте или через электронный портал ПФУ.

Понадобятся следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

удостоверение пострадавшего от аварии на ЧАЭС;

врачебное заключение экспертной комиссии о наличии инвалидности;

трудовая книжка (если нужно подтвердить стаж);

документы, подтверждающие проживание в зоне загрязнения (при необходимости).

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.