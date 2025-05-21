Пенсия в Украине: какие годы лучше учитывать для начисления выплат

В 2025 году социальная пенсия для граждан, не имеющих необходимого страхового стажа, составляет 2361 грн — именно столько составляет прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Тем, кто имеет необходимый стаж, размер пенсии определяется исходя из уровня заработной платы.

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Об этом говорится в материале издания "LIGA.net".

При расчете пенсии Пенсионный фонд учитывает данные о заработной плате, начиная с 1 июля 2000 года. При этом берется весь период с этой даты. Если же у будущего пенсионера с 1 июля 2000 года набралось менее 60 месяцев (5 лет) страхового стажа, возможен учет зарплаты за период до этой даты. Однако в таком случае потребуется предоставить подтверждающие документы о стаже и доходах.

Информация о доходах и страховом стаже после 1 июля 2000 года уже хранится в базе данных Пенсионного фонда, поэтому при назначении пенсии она учитывается автоматически. Однако учесть и доходы за период до этой даты можно даже при наличии более чем 60 месяцев стажа.

Для этого нужно предоставить оригинальные документы с места работы, подтверждающие выплаты. В случае если предприятие уже не существует, следует обратиться в архивные учреждения. Также в качестве подтверждения подойдут выписки с лицевых счетов или сохранившиеся платежные документы.

Если у будущего пенсионера имеется страховой стаж до 1 июля 2000 года, он имеет право самостоятельно выбрать любые пять лет этого периода для расчёта пенсии — независимо от наличия перерывов в трудовой деятельности. Чтобы увеличить размер пенсионных выплат, рекомендуется выбирать годы с наибольшим уровнем заработной платы, так как именно они дадут более высокий коэффициент при расчёте пенсии.

Пенсия в Украине — как расчитывается размер выплат

Для начисления пенсии заработная плата определяется по специальной формуле Зп = Зс * (Ск : К), где:

Зп – заработная плата;

Зс – средняя заработная плата в Украине, за три года до назначения пенсии;

Ск – сумма коэффициентов заработной платы за каждый месяц;

К – страховой стаж за все месяцы, учтенные для определения коэффициента заработной платы.

Следует помнить, что для расчета точной суммы пенсии, которую получит лицо, следует обратиться в Пенсионный фонд. Ведь там проверяют все документы и учитываются все условия и обстоятельства в индивидуальном порядке.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.