Какую пенсию получат украинцы с минимальной зарплатой: расчет эксперта

Минимальная зарплата в 2025 году составляет 8 тысяч гривен. По словам бывшего работника ПФУ и независимого эксперта Сергея Коробкина, пенсия в Украине подтягивается к ней.

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На размер пенсионных выплат влияет количество стажа, средняя зарплата лица и средняя зарплата за последние три года. УНИАН рассказывает, какую пенсию получит человек при минимальной зарплате.

Пенсия в Украине: минимальная зарплата и полный стаж

Согласно украинскому законодательству, пенсия в Украине не может быть ниже 40% от минимальной зарплаты при условии, что лицо имеет полный стаж — 30 лет для женщин и 35 — для мужчин. В этом году минимальная зарплата составляет 8000 гривен, а потому пенсионные выплаты не могут быть ниже 3200.

Также существует минимальная пенсия в Украине, которую назначают в зависимости от возраста пенсионера и его стажа:

2725 гривен — для пенсионеров, которые не работают;

3370 — для пенсионеров от 65 до 70, которые не работают и имеют полный стаж;

2980 — для пенсионеров до 70 и лиц с инвалидностью I группы при полном стаже;

3240 для пенсионеров от 70 до 80 с полным стажем (3240 — для женщин с 75 до 80 — 20 лет стажа, для мужчин — 25 лет);

3370 — для лиц от 80 со стажем для женщин 20 лет и 25 — для мужчин.

По словам экс-работника ПФУ и ныне независимого консультанта Сергея Коробкина, пенсия в Украине должна подтягиваться к установленной минимальной зарплате.

"Например, человеку высчитали основной размер пенсии, и она составляет 2500 грн. При этом человеку 65 лет, у него есть достаточно стажа, он не работает, и поэтому ему автоматически подтягивают пенсию до суммы 3200. Это по закону. Но параллельно еще действует постановление Кабмина с 1 марта 2024 года: если с такими же параметрами человек старше 65 лет не работает, имеет 30 и 35 лет стажа соответственно, то его пенсия не может быть меньше, чем 3370 гривен. И делается еще одна "дотяжка" пенсионных выплат", — сказал Сергей Коробкин.

Размер пенсии при минимальной зарплате и неполном стаже

Коробкин отметил, что при минимальной заработной плате и неполном стаже пенсия в Украине рассчитываются иначе. В частности, нужно зарплату человека умножить на коэффициент 0,2 (если 20 лет стажа), в результате размер пенсии составит 20% от его зарплаты.

"Другой вопрос заключается в том, как правильно посчитать эту зарплату, и это сложно сделать. Нужно знать два параметра — индивидуальный коэффициент зарплаты и среднюю зарплату по стране за три предыдущих года", — пояснил эксперт.

Например, до сентября 2024 года средняя зарплата по Украине составляла 18020 гривен, а минимальная — 8 тысяч. Поэтому лицо, работающее на минимальную зарплату, коэффициент за месяц будет составлять 0,44. За предыдущие три года средняя зарплата была в размере 13 559.

"Очень условно можно использовать в формуле коэффициент зарплаты за месяц 0,44 — его надо умножить на 13 559 (средняя зарплата по Украине). Таким образом получим 5966 грн. Если у человека 20 лет стажа, то эту сумму надо еще умножить на коэффициент 0,2 — и пенсия будет 1193 грн, грубо говоря. Но по закону такой пенсия не может быть, и ее в два этапа "подтягивают" — сначала до 2361 грн (до прожиточного минимума), а потом еще раз — до 2725 грн. Это и есть минимальная пенсионная выплата для тех, кто имеет мало стажа и не работает", — добавил Сергей Коробкин.

Напомним, в феврале 2025 года не состоится индексация пенсий в Украине. Однако повышение возможно благодаря надбавкам и дополнительным выплатам.

Ранее сообщалось, что в этом году некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты. Ее размер составит почти тысячу гривен.