В Украине значительно уменьшат некоторые пенсии: кого точно коснется

Ограничения коснутся пенсионных выплат, которые превышают 23 610 грн.

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В 2025 году ограничительные коэффициенты будут касаться только определенных пенсий, а именно тех, чья сумма превышает 23 610 грн. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В госструктуре подчеркнули, что введение ограничений предусмотрено Законом Украины "О государственном бюджете на 2025 год".

Известно, что коэффициенты будут применяться к пенсиям, которые назначались в соответствии с Таможенным кодексом Украины, а также с рядом законодательных актов. Речь о:

Законе "О прокуратуре";

Законе "О статусе народного депутата Украины";

Законе "О Кабинете Министров Украины";

Законе "О Национальном банке Украины";

Законе "О государственной службе";

Законе "О дипломатической службе";

Законе "О службе в органах местного самоуправления";

Законе "О судебной экспертизе";

Законе "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы";

Законе "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов";

Законе "О научной и научно-технической деятельности";

Законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц";

Постановлении Верховной Рады Украины от 13 октября 1995 года № 379/95-ВР "Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины".

Как отметил эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко, в марте 2025 года в Украине пройдет очередная индексация пенсий, которая осуществляется ежегодно. Он объяснил, по какой формуле происходит перерасчет выплат и каким образом могут увеличиться пенсии для пожилых людей.

Также в Минсоцполитики отметили, что уменьшение пенсий ввели для того, чтобы восстановить справедливость и уменьшить расходы госбюджета. Отдельно отметили, что это не касается бойцов ВСУ. Между тем на портале "Зеркало недели" добавили, что спецкоэффициенты применят для 17,6 тыс. пенсионеров.

Отметим, 3 февраля медиа NV рассказало об индексации пенсий, которая по-разному коснется украинцев. Минимальный рост — 100 грн, максимальный — 1 500 грн. В то же время будут люди, кому выплаты не изменят. Такая ситуация будет в случае, если в выплатах есть дополнительные доплаты и надбавки.