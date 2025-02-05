Проиндексируют, но не всем: у кого из пенсионеров выплаты не вырастут

Минимальное увеличение выплат составит 100 гривен, а максимальное – 1 500 гривен, однако индексация затронет не всех пенсионеров.

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В марте 2025 года в Украине планируется проведение индексации пенсий, средства для этого уже заложены в государственный бюджет. Точный размер повышения будет определен в конце февраля – начале марта. Об этом говорится в материале издания "NV".

Размер повышения будет зависеть от уровня инфляции за прошедший год и среднего роста зарплат, с которых уплачивается единый социальный взнос. Ожидается, что пенсии могут вырасти на 10%. В то же время, согласно закону, минимальное увеличение составит 100 гривен, а максимальное – 1 500 гривен. Однако индексация затронет не всех пенсионеров.

Некоторые пенсионеры могут не почувствовать индексации, поскольку повышение касается только основного размера пенсии, рассчитанного по пенсионной формуле, без учета доплат и надбавок.

Например, если пенсия по расчетам составляет 1 230 гривен, а благодаря доплатам ее доводят до минимального уровня 2 361 гривна, то после индексации на 10% основной размер вырастет до 1 353 гривен. Однако доплата просто уменьшится, и общий размер пенсии останется тем же – 2 361 гривна.

Индексация предусмотрена для осовременивания пенсий, назначенных в предыдущие годы. Поэтому пенсионеры, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, не получат перерасчета.

Напомним, 3 февраля Фокус со ссылкой на сервис Опендатабот писал, в каких регионах Украины получают самые большие пенсии.

2 февраля Фокус сообщал, кто из украинских пенсионеров может оформить почти 1000 грн доплаты в феврале.