Проіндексують, але не всім: у кого з пенсіонерів виплати не зростуть

Мінімальне збільшення виплат становитиме 100 гривень, а максимальне — 1 500 гривень, однак індексація торкнеться не всіх пенсіонерів.

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У березні 2025 року в Україні планується проведення індексації пенсій, кошти для цього вже закладено до державного бюджету. Точний розмір підвищення буде визначено наприкінці лютого — на початку березня. Про це йдеться в матеріалі видання"NV".

Розмір підвищення залежатиме від рівня інфляції за минулий рік і середнього зростання зарплат, з яких сплачується єдиний соціальний внесок. Очікується, що пенсії можуть зрости на 10%. Водночас, відповідно до закону, мінімальне збільшення становитиме 100 гривень, а максимальне — 1 500 гривень. Однак індексація торкнеться не всіх пенсіонерів.

Деякі пенсіонери можуть не відчути індексації, оскільки підвищення стосується тільки основного розміру пенсії, розрахованого за пенсійною формулою, без урахування доплат і надбавок.

Наприклад, якщо пенсія за розрахунками становить 1 230 гривень, а завдяки доплатам її доводять до мінімального рівня 2 361 гривня, то після індексації на 10% основний розмір зросте до 1 353 гривень. Однак доплата просто зменшиться, і загальний розмір пенсії залишиться тим самим — 2 361 гривня.

Індексація передбачена для осучаснення пенсій, призначених у попередні роки. Тому пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, не отримають перерахунку.

Нагадаємо, 3 лютого Фокус із посиланням на сервіс Опендатабот писав, у яких регіонах України отримують найбільші пенсії.

2 лютого Фокус повідомляв, хто з українських пенсіонерів може оформити майже 1000 грн доплати в лютому.