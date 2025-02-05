Українці можуть збільшити пенсію на 50%: як це працює

Якщо людина не оформить пенсію в 60 років, маючи достатній страховий стаж, а вирішить почекати до 65 років і 7 місяців, вона зможе отримати надбавку до виплат.

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Українці можуть підвищити розмір своїх пенсійних виплат, але для цього доведеться відмовитися від кількох років заслуженого відпочинку. Про це повідомили в матеріалі видання "На Пенсії".

Відповідно до пенсійної реформи, для того щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідний стаж буде щорічно збільшуватися на 12 місяців. Так, до 2028 року він становитиме 35 років. У 2025 році на пенсію за віком зможуть претендувати громадяни з:

у 60 років — за наявності 32 років страхового стажу;

у 63 роки — за наявності від 22 до 32 років стажу;

у 65 років — за наявності від 15 до 22 років стажу.

У разі відсутності необхідного стажу для пенсії в 65 років, громадяни зможуть отримати соціальну допомогу від держави.

Згідно із законодавством, українці можуть збільшити свої пенсійні виплати, якщо відтермінують вихід на пенсію:

якщо пенсія відкладається до п'яти років, збільшення становить 0,5% за кожен місяць; якщо пенсія відкладається більш ніж на п'ять років, збільшення становить 0,75% за кожен місяць.

Тому якщо людина не оформить пенсію в 60 років, маючи достатній страховий стаж, а вирішить почекати до 65 років і 7 місяців, вона зможе отримати надбавку до пенсії в розмірі 50% від стандартної виплати.

Щоб відстрочити пенсію, потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України до досягнення 60-річного віку. Якщо цього не зробити, пенсію буде призначено автоматично після досягнення відповідного віку.

Нагадаємо, 3 лютого Фокус із посиланням на сервіс Опендатабот писав, у яких регіонах України отримують найбільші пенсії.

2 лютого Фокус повідомляв, хто з українських пенсіонерів може оформити майже 1000 грн доплати в лютому.