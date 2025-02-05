Украинцы могут увеличить пенсию на 50%: как это работает

Если человек не оформит пенсию в 60 лет, имея достаточный страховой стаж, а решит подождать до 65 лет и 7 месяцев, он сможет получить прибавку к выплатам.

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Украинцы могут повысить размер своих пенсионных выплат, но для этого придется отказаться от нескольких лет заслуженного отдыха. Об этом сообщили в материале издания "На Пенсии".

В соответствии с пенсионной реформой, для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимый стаж будет ежегодно увеличиваться на 12 месяцев. Так, к 2028 году он составит 35 лет. В 2025 году на пенсию по возрасту смогут претендовать граждане с:

в 60 лет — при наличии 32 лет страхового стажа;

в 63 года — при наличии от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет — при наличии от 15 до 22 лет стажа.

В случае отсутствия необходимого стажа для пенсии в 65 лет, граждане смогут получить социальную помощь от государства.

Согласно законодательству, украинцы могут увеличить свои пенсионные выплаты, если отсрочат выход на пенсию:

если пенсия откладывается до пяти лет, увеличение составляет 0,5% за каждый месяц; если пенсия откладывается более чем на пять лет, увеличение составляет 0,75% за каждый месяц.

Поэтому если человек не оформит пенсию в 60 лет, имея достаточный страховой стаж, а решит подождать до 65 лет и 7 месяцев, он сможет получить прибавку к пенсии в размере 50% от стандартной выплаты.

Чтобы отсрочить пенсию, нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины до достижения 60-летнего возраста. Если этого не сделать, пенсия будет назначена автоматически после достижения соответствующего возраста.

Напомним, 3 февраля Фокус со ссылкой на сервис Опендатабот писал, в каких регионах Украины получают самые большие пенсии.

2 февраля Фокус сообщал, кто из украинских пенсионеров может оформить почти 1000 грн доплаты в феврале.