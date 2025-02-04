В Украине проиндексируют пенсии с 1 марта, — Зеленский

Президент Украины говорит, что индексация пенсий на весну уже готова. Также, по его словам, он дал поручение по увеличению программ поддержки для украинцев.

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Индексацию пенсий в Украине с 1 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал во время вечернего обращения 4 февраля.

Зеленский объявил об индексации пенсий с 1 марта. На видео с 1:20.

Он заявил, что правительство уже готово к весенней индексации пенсий, и она состоится 1 марта.

Также Зеленский рассказал о программах поддержки граждан Украины.

"Почти 13 миллионов заявок на "еПоддержку", и почти 13 миллиардов гривен выплачено непосредственно украинским семьям, нашим гражданам. Количество участников программы доказывает ее нужность и нужность аналогичных программ прямой поддержки людей. Есть уже более 5 миллионов клиентов программы "Национальный кэшбек" — это тоже такое количество участников, которое говорит само за себя. Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все форматы поддержки, которые эффективны. И это будет — я дал соответствующие поручения правительству", — сказал глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны были заслушаны вопросы относительно финансовой устойчивости Украины и финансовой дисциплины. Он отметил проблемы с дисбалансом импорта и экспорта

"Импорт — и это касается не оружия — значительно превышает наш экспорт. Тенденция, которую следует изменить. Следует значительно больше создавать возможностей для производства в Украине, для поддержки всех форм экономической деятельности в Украине", — сказал президент.

Зеленский отметил, что иностранные инвестиции будут привлекать не только для производства оружия, но и в другие отрасли.

Напомним, 3 февраля Фокус со ссылкой на сервис Опендатабот писал, в каких регионах Украины получают самые большие пенсии.

2 февраля Фокус сообщал, кто из украинских пенсионеров может оформить почти 1000 грн доплаты в феврале.