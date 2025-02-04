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Економіка

В Україні проіндексують пенсії з 1 березня, — Зеленський

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Фото: З відкритих джерел | Володимир Зеленський анонсував весняну індексацію пенсій

Президент України говорить, що індексація пенсій на весну вже готова. Також, за його словами, він дав доручення щодо збільшення програм підтримки для українців.

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Індексацію пенсій в Україні з 1 березня президент України Володимир Зеленський анонсував під час вечірнього звернення 4 лютого.

Зеленський оголосив про індексацію пенсій з 1 березня. На відео з 1:20.

Він заявив, що уряд уже готовий до весняної індексації пенсій, і вона відбудеться 1 березня.

Також Зеленський розповів про програми підтримки громадян України.

"Майже 13 мільйонів заявок на "єПідтримку", і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім’ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 мільйонів клієнтів програми "Національний кешбек" – це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде – я дав відповідні доручення уряду", — сказав голова держави.

Крім того, за словами Зеленського, під час засідання Ради національної безпеки та оборони були заслухані питання щодо фінансової стійкості України та фінансової дисципліни. Він відзначив проблеми з дисбалансом імпорту та експорту

"Імпорт – і це стосується не зброї – значно перевищує наш експорт. Тенденція, яку слід змінити. Слід значно більше створювати можливостей для виробництва в Україні, для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що іноземні інвестиції залучатимуть не лише для виробництва зброї, а й до інших галузей.

Нагадаємо, 3 лютого Фокус із посиланням на сервіс Опендатабот писав, у яких регіонах України отримують найбільші пенсії.

2 лютого Фокус повідомляв, хто з українських пенсіонерів може оформити майже 1000 грн доплати в лютому.