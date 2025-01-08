"Зростуть несуттєво": експерт розповів, як саме індексація вплине на пенсії

Під час індексації збільшиться не основний розмір пенсії, а зарплата, яку підставляють у формулу розрахунку.

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Кількість пенсіонерів в Україні скорочується, проте витрати на виплату пенсій продовжують збільшуватися. Зокрема, під час майбутньої індексації, запланованої на березень 2025 року, очікується незначне підвищення виплат, що все ж призведе до значних витрат із державного бюджету. Про це повідомив експерт пенсійної сфери Сергій Коробкін у програмі Ранок.LIVE.

Коробкін повідомив, що уряд має намір провести індексацію пенсій на 10% відповідно до попереднього проєкту. Ця цифра ґрунтується на річній інфляції, що склала 11%, і динаміці зростання заробітних плат. Однак через складнощі в системі розрахунку фактичні виплати можуть виявитися нижчими за заявлений рівень.

"Кількість пенсіонерів зменшується постійно з року в рік останнім часом досить суттєво. Це одне питання. Тим не менш — потреба на виплату пенсій все одно зростає. Навіть невелике підвищення все одно тягне за собою великі видатки з бюджету... 10% (Ред. — рівень індексації) це попередній проєкт, його ще не затверджено", — зазначив він.

Коробкін навів приклад минулорічного підвищення, коли заявили один показник індексації виплат, а на ділі підвищення виявилося набагато меншим.

"Минулого року, нагадаю, обіцяли ще на початку січня 13%, а проіндексували на 8%. Це потрібно буде врахувати, як буде зараз. 10% — це, скажімо так, за схемою, за законом — ідеальна модель", — повідомив він.

Експерт пояснив, що під час індексації збільшиться не основний розмір пенсії, а зарплата, яку підставляють у формулу розрахунку.

"Від чого вона береться? Береться інфляція за попередній рік, і беруться темпи зростання середньої зарплати за попередній рік. Вони діляться навпіл. Приблизно інфляція зараз 11%, але Нацбанк підраховує ще. Там хитрий розрахунок, беруться темпи зростання не за останній рік (Ред. — зарплати), а темпи зростання за три попередні роки, плюс це зарплата, з якої сплачуються внески. І там трошки занижений показник виходить. Як я говорив, очікувалося торік на 13%, а потім виявилося, що інфляція 5%, ціни майже не зросли, і тому можна сильно не підвищувати", — пояснив фахівець.

Він вважає, що насправді підвищення саме в 10% торкнеться не багатьох, оскільки в більшості випадків для розрахунку не візьмуть до уваги всі надбавки.

"Як буде цього разу... Якщо буде 10% — це буде добре, з одного боку, з іншого боку — що таке 10%? Якщо 10 тисяч пенсія, то вона зросте на 1 тисячу гривень, буде 11-ть. Якщо 5 тисяч — плюс 500 гривень, якщо 3 тисячі — це 300 гривень. Але це дуже грубий підрахунок. Річ у тім, що збільшується основний розмір пенсії. А точніше навіть не він, збільшується зарплата, яка підставляється у формулу розрахунку. Тобто не можна взяти свою пенсію і грубо на 10% збільшити. У деяких випадках це працює, але в багатьох випадках треба прибрати всі надбавки, а потім порахувати і вийде менше, ніж очікується", — додав Коробкін.

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