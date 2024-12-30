Українці можуть отримати від 3 до 5 тис. грн на руки: кому належать виплати

Одноразову грошову допомогу заплатять українцям, які потребують медичної допомоги.

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Жителі Херсона, яким потрібне серйозне лікування, можуть отримати грошову допомогу від міської ради в рамках програми "Соціальний захист". Про це повідомив мер міста Роман Мрочко.

Одноразову грошову допомогу можна отримати:

на стаціонарне лікування або проведення операцій онкозахворювань (злоякісних новоутворень) — 5 000 гривень;

люди з онкозахворюваннями, які не проходили стаціонарного лікування — 3 000 гривень;

на оперативне втручання на серці та серцевих судинах — 5 000 гривень;

на ендопротезування суглобів — 5 000 гривень.

Детальну інформацію про порядок оформлення виплат можна отримати за телефонами:

Дніпровський район — 099 25 35 491;

Корабельний район — 050 87 51 141;

Центральний район — 066 44 79 236.

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