Українці можуть отримати від 3 до 5 тис. грн на руки: кому належать виплати
Одноразову грошову допомогу заплатять українцям, які потребують медичної допомоги.
Жителі Херсона, яким потрібне серйозне лікування, можуть отримати грошову допомогу від міської ради в рамках програми "Соціальний захист". Про це повідомив мер міста Роман Мрочко.
Одноразову грошову допомогу можна отримати:
- на стаціонарне лікування або проведення операцій онкозахворювань (злоякісних новоутворень) — 5 000 гривень;
- люди з онкозахворюваннями, які не проходили стаціонарного лікування — 3 000 гривень;
- на оперативне втручання на серці та серцевих судинах — 5 000 гривень;
- на ендопротезування суглобів — 5 000 гривень.
Детальну інформацію про порядок оформлення виплат можна отримати за телефонами:
- Дніпровський район — 099 25 35 491;
- Корабельний район — 050 87 51 141;
- Центральний район — 066 44 79 236.
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