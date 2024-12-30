Украинцы могут получить от 3 до 5 тыс. грн на руки: кому положены выплаты

Одноразовую денежную помощь заплатят украинцам, которые нуждаются в медицинской помощи.

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Жители Херсона, которым требуется серьезное лечение, могут получить денежную помощь от городского совета в рамках программы "Социальная защита". Об этом сообщил мер города Роман Мрочко.

Одноразовую денежную помощь можно получить:

на стационарное лечение или проведение операций онкозаболеваний (злокачественных новообразований) – 5 000 гривен;

люди с онкозаболеваниями, которые не проходили стационарного лечения – 3 000 гривен;

на оперативное вмешательство на сердце и сердечных сосудах – 5 000 гривен;

на эндопротезирование суставов – 5 000 гривен.

Детальную информацию о порядке оформления выплат можно получить по телефонам:

Днепровский район – 099 25 35 491;

Корабельный район – 050 87 51 141;

Центральный район – 066 44 79 236.

Напомним, Фокус писал о том, как будут начислять пенсию с 2025 года. Чтобы облегчить нагрузку на госбюджет при стремительном росте пенсий, законодатели ввели специальный коэффициент финансовой устойчивости, указано в проекте закона.

Также мы рассказывали, сколько стажа нужно, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет. До 2028 года минимумы стажа для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 и 63 года, ежегодно будут расти.