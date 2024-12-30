Украинцы могут получить от 3 до 5 тыс. грн на руки: кому положены выплаты
Одноразовую денежную помощь заплатят украинцам, которые нуждаются в медицинской помощи.
Жители Херсона, которым требуется серьезное лечение, могут получить денежную помощь от городского совета в рамках программы "Социальная защита". Об этом сообщил мер города Роман Мрочко.
Одноразовую денежную помощь можно получить:
- на стационарное лечение или проведение операций онкозаболеваний (злокачественных новообразований) – 5 000 гривен;
- люди с онкозаболеваниями, которые не проходили стационарного лечения – 3 000 гривен;
- на оперативное вмешательство на сердце и сердечных сосудах – 5 000 гривен;
- на эндопротезирование суставов – 5 000 гривен.
Детальную информацию о порядке оформления выплат можно получить по телефонам:
- Днепровский район – 099 25 35 491;
- Корабельный район – 050 87 51 141;
- Центральный район – 066 44 79 236.
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