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Экономика

Оздоровительные выплаты в Украине: сколько можно получить в 2025 году

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Фото: УНИАН | Оздоровительные выплаты в Украине

Для получения выплат на оздоровление работник учреждения обязательно идет в ежегодный основной отпуск или планирует использовать его часть.

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Государственные служащие Украины, работающие в бюджетных учреждениях, имеют право на получение финансовой помощи. Речь идет о выплатах на оздоровление, которые предоставляются во время отпуска. Эти выплаты относятся к фонду оплаты труда, поэтому считаются частью зарплаты и не подлежат налогообложению. Об этом говорится в Законе Украины "О государственной службе".

Выплату предоставляют таким лицам:

  • библиотекарям;
  • государственным служащим;
  • работникам домов культуры, музеев;
  • медицинским и фармацевтическим работникам;
  • должностным лицам местного самоуправления;
  • педагогическим и научно-педагогическим работникам;
  • работникам бюджетных учебных заведений, которые не являются педагогическими или научно-педагогическими работниками.

Размер помощи составляет не более одного должностного оклада. Но если человек работает на должности в органах местного самоуправления, то оздоровительные выплаты составляют сумму среднемесячной зарплаты.

Для получения выплат на оздоровление работник учреждения обязательно идет в ежегодный основной отпуск или планирует использовать его часть.

Однако важный нюанс заключается в том, что решение о предоставлении выплаты согласовывает работодатель, поэтому человеку необходимо написать два заявления:

  1. на ежегодный отпуск;
  2. на получение материальной помощи.

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