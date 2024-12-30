Оздоровительные выплаты в Украине: сколько можно получить в 2025 году

Для получения выплат на оздоровление работник учреждения обязательно идет в ежегодный основной отпуск или планирует использовать его часть.

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Государственные служащие Украины, работающие в бюджетных учреждениях, имеют право на получение финансовой помощи. Речь идет о выплатах на оздоровление, которые предоставляются во время отпуска. Эти выплаты относятся к фонду оплаты труда, поэтому считаются частью зарплаты и не подлежат налогообложению. Об этом говорится в Законе Украины "О государственной службе".

Выплату предоставляют таким лицам:

библиотекарям;

государственным служащим;

работникам домов культуры, музеев;

медицинским и фармацевтическим работникам;

должностным лицам местного самоуправления;

педагогическим и научно-педагогическим работникам;

работникам бюджетных учебных заведений, которые не являются педагогическими или научно-педагогическими работниками.

Размер помощи составляет не более одного должностного оклада. Но если человек работает на должности в органах местного самоуправления, то оздоровительные выплаты составляют сумму среднемесячной зарплаты.

Для получения выплат на оздоровление работник учреждения обязательно идет в ежегодный основной отпуск или планирует использовать его часть.

Однако важный нюанс заключается в том, что решение о предоставлении выплаты согласовывает работодатель, поэтому человеку необходимо написать два заявления:

на ежегодный отпуск; на получение материальной помощи.

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