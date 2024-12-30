Оздоровчі виплати в Україні: скільки можна отримати у 2025 році

Для отримання виплат на оздоровлення працівник установи обов'язково йде у щорічну основну відпустку або планує використати її частину.

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Державні службовці України, які працюють у бюджетних установах, мають право на отримання фінансової допомоги. Йдеться про виплати на оздоровлення, які надаються під час відпустки. Ці виплати належать до фонду оплати праці, тож вважаються частиною зарплати та не підлягають оподаткуванню. Про це йдеться в Законі України"Про державну службу".

Виплату надають таким особам:

бібліотекарям;

державним службовцям;

працівникам будинків культури, музеїв;

медичним і фармацевтичним працівникам;

посадовим особам місцевого самоврядування;

педагогічним та науково-педагогічним працівникам;

працівникам бюджетних навчальних закладів, які не є педагогічними або науково-педагогічними працівниками.

Розмір допомоги становить не більше одного посадового окладу. Проте, якщо людина працює на посаді в органах місцевого самоврядування, то оздоровчі виплати становлять суму середньомісячної зарплати.

Для отримання виплат на оздоровлення працівник установи обов'язково йде у щорічну основну відпустку або планує використати її частину.

Однак важливий нюанс полягає в тому, що рішення про надання виплати погоджує роботодавець, тому людині необхідно написати дві заяви:

на щорічну відпустку; на отримання матеріальної допомоги.

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