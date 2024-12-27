Пенсії зміняться вже 2025 року: хто отримає підвищені виплати з 1 січня

У 2025 році зросте тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком.

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Із січня 2025 року виплати збільшаться для пенсіонерів, які отримають право на вікову надбавку. Також ті, хто перебуває в Україні, зможуть отримати 1000 грн державної допомоги, якщо не оформили її в грудні. У 2025 році вийти на пенсію в 60 років зможуть тільки ті громадяни України, які мають не менше 32 років страхового стажу. Про це йдеться в матеріалі видання "NV".

Вікова надбавка до пенсії

У січні 2025 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова — пенсія в людини не має бути вищою за 10 340,35 грн.

Нагадаємо, вікова надбавка виплачується в таких розмірах:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Як пенсіонерам отримати в січні 1000 грн від держави

Із січня 2025 року пенсіонери зможуть отримати 1000 грн у межах програми єПідтримка ("Тисяча Зеленського"). Це одноразова допомога, доступна для громадян України, які перебувають на території країни. Програма діятиме до кінця лютого 2025 року. Кошти будуть зараховані на картку Національного кешбеку, яку можна оформити через застосунок Дія або в одному з партнерських банків програми.

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 і 2 групи, які отримують виплати через Укрпошту, зможуть отримувати допомогу також через цю поштову службу. Список осіб, які мають право на отримання допомоги через Укрпошту, затверджується Міністерством соціальної політики. Ті, хто потрапить до цього списку, не зможуть подати заявку через Дію. Використовувати отримані кошти можна буде через Укрпошту для оплати комунальних послуг або купівлі товарів українського виробництва.

Отримані гроші можна витратити до кінця 2025 року. Зняти готівку з картки Національний кешбек не можна.

Вихід на пенсію у 2025 році: який стаж потрібен

З 2025 року збільшиться мінімальний страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію за віком. З 1 січня 2025 року для виходу на пенсію в 60 років знадобиться не менше 32 років страхового стажу для обох статей. Ті, хто не набере достатнього стажу до 60 років, зможуть вийти на пенсію в 63 роки за наявності стажу від 22 до 31 року.

За наявності страхового стажу від 15 до 21 року, пенсійні виплати призначать у 65 років.

Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.

Звернутися за призначенням пенсії можна як особисто — до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду незалежно від місця проживання, так і дистанційно, скориставшись порталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Яким буде перерахунок пенсій у 2025 році

Наступну індексацію пенсій в Україні буде проведено в березні 2025 року. За прогнозами, підвищення може становити від 10% до 17%. Однак, індексація торкнеться тільки основної пенсії, без урахування додаткових надбавок. Ті, хто оформив пенсію в останні кілька років, змін не відчують, оскільки їхні виплати вже вважаються актуальними.

Мінімальна і максимальна допустима сума доплати після проведення індексації — це 100 і 1500 грн відповідно.

Також, згідно з проєктом бюджету на 2025 рік, мінімальну пенсію в Україні залишать на рівні 2024-го — 2361 грн.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як нараховуватимуть пенсію з 2025 року. Щоб полегшити навантаження на держбюджет під час стрімкого зростання пенсій, законодавці запровадили спеціальний коефіцієнт фінансової стійкості, зазначено в проєкті закону.

Також ми розповідали, скільки стажу потрібно, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років. До 2028 року мінімуми стажу для тих, хто хоче піти на пенсію в 60 і 63 роки, щорічно зростатимуть.