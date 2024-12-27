Гроші з карток пенсіонерів можуть списати назад: кого це торкнеться

Уряд пропонує вилучати кошти з пенсійних рахунків у двох випадках.

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У 2025 році можливе вилучення коштів з рахунків пенсіонерів-переселенців, якщо рахунок не використовували протягом року або не було пройдено ідентифікацію. Щоб уникнути втрати пенсій, важливо регулярно користуватися рахунком і пройти ідентифікацію у встановлений термін. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

У 2025 році на пенсіонерів очікують зміни в умовах отримання виплат. Згідно зі статтею 41 проєкту бюджету, уряд пропонує вилучати кошти з пенсійних рахунків, якщо рахунки не використовувалися або не було пройдено ідентифікацію.

Законопроєкт про державний бюджет на 2025 рік передбачає, що гроші можуть бути вилучені з рахунків двох категорій пенсіонерів-переселенців. А саме:

пенсіонери, які не використовували рахунок протягом 12 місяців: якщо з рахунку не знімали кошти, не здійснювали перекази або безготівкові розрахунки, залишок коштів буде повернуто до Пенсійного фонду України (ПФУ);

пенсіонери, які не пройшли фізичної ідентифікації протягом шести місяців: це правило стосується пенсіонерів, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року.

Однак ці нововведення торкнуться не всіх пенсіонерів цих категорій. Як пояснили в Міністерстві соціальної політики, стаття 41 стосується виключно ВПО, зареєстрованих на початку повномасштабного вторгнення. Для таких переселенців пенсійні рахунки відкривалися тільки в Ощадбанку, тому в інших банках кошти на рахунках відсутні.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як нараховуватимуть пенсію з 2025 року. Щоб полегшити навантаження на держбюджет під час стрімкого зростання пенсій, законодавці запровадили спеціальний коефіцієнт фінансової стійкості, зазначено в проєкті закону.

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