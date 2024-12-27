Деньги с карточек пенсионеров могут списать назад: кого это коснется

Правительство предлагает изымать средства с пенсионных счетов в двух случаях.

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В 2025 году возможно изъятие средств со счетов пенсионеров-переселенцев, если счет не использовался в течение года или не была пройдена идентификация. Чтобы избежать потери пенсий, важно регулярно пользоваться счетом и пройти идентификацию в установленный срок. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

В 2025 году пенсионеров ожидают изменения в условиях получения выплат. Согласно статье 41 проекта бюджета, правительство предлагает изымать средства с пенсионных счетов, если счета не использовались или не была пройдена идентификация.

Законопроект о государственном бюджете на 2025 год предусматривает, что деньги могут быть изъяты со счетов двух категорий пенсионеров-переселенцев. А именно:

пенсионеры, не использовавшие счет в течение 12 месяцев: если со счета не снимали средства, не осуществляли переводы или безналичные расчеты, остаток средств будет возвращен в Пенсионный фонд Украины (ПФУ);

пенсионеры, не прошедшие физическую идентификацию в течение шести месяцев: это правило касается пенсионеров, получивших статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

Однако эти нововведения затронут не всех пенсионеров данных категорий. Как пояснили в Министерстве социальной политики, статья 41 касается исключительно ВПЛ, зарегистрированных в начале полномасштабного вторжения. Для таких переселенцев пенсионные счета открывались только в Сбербанке, поэтому в других банках средства на счетах отсутствуют.

Напомним, Фокус писал о том, как будут начислять пенсию с 2025 года. Чтобы облегчить нагрузку на госбюджет при стремительном росте пенсий, законодатели ввели специальный коэффициент финансовой устойчивости, указано в проекте закона.

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