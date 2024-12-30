Чи піднімуть пенсійний вік із 1 січня 2025 року: відповідь ПФУ

Кількість мінімального стажу, необхідного для пенсії, зростатиме до 2028 року.

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Українці, як і раніше, можуть виходити на пенсію після досягнення 60 років. Наступного року пенсійний вік залишиться колишнім, але отримати право на заслужений відпочинок стане складніше. Наразі пенсія доступна у віці 60, 63 або 65 років. Про це повідомляє ПФУ.

Для виходу на заслужений відпочинок необхідно мати мінімально необхідний страховий стаж, який варіюється залежно від віку. У 2025 році відбудуться зміни в мінімальних вимогах для вікових груп 60 і 63 роки. Нові вимоги до мінімального стажу будуть такими:

пенсіонери, які хочуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років, мають набути мінімум 32 роки страхового стажу;

у 63 роки — мінімум 22 роки страхового стажу;

у 65 років — 15 років страхового стажу.

Мінімуми стажу, визначені для 60 і 63 років, до 2028 року зростатимуть. Для тих, хто прагне піти на заслужений відпочинок у 65 років, вимоги не зміняться. Таким особам і надалі буде достатньо мати 15 років страхового стажу.

Як зростатиме мінімум для 60 років:

у 2026 році потрібно буде набути не менше 33 років страхового стажу;

у 2027 році — 34 роки страхового стажу;

у 2028 році — 35 років страхового стажу.

Мінімально необхідна кількість стажу для виходу на заслужений відпочинок у 63 роки зміниться так:

у 2026 році потрібно буде мати мінімум 23 роки страхового стажу;

у 2027 році — 24 роки страхового стажу;

у 2028 році — 25 років страхового стажу.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.