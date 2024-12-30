Понад 200 тисяч: хто отримує рекордно великі пенсії в Україні

У середньому українці, які вийшли на пенсію за загальними правилами, отримують виплату в розмірі 5,6 тис. грн.

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У 2024 році в Україні пенсії суддів перевищили 106 тисяч гривень. При цьому окремі представники судової системи отримують понад 200 тисяч гривень щомісяця. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

В Україні з 1 січня 2024 року пенсія судді зросла з 99 837 до 106 057 грн (ідеться про середній розмір виплати). Тобто "служителі Феміди" на заслуженому відпочинку цього року станом на вересень уже отримають майже на 6,2 тис. грн більше, ніж у вересні.

Наприклад, згідно з деклараціями, суддя Верховного суду у відставці Богдан Пошва щороку отримує пенсію в розмірі 262 тисячі гривень. Водночас суддя Житомирського апеляційного адміністративного суду у відставці Анжела Жизневська за 2023 рік отримала пенсію в розмірі 1 997 741 гривня, що становить 166,4 тисячі гривень на місяць.

Василь Коваленко, який працював заступником голови Дніпровського апеляційного суду, торік отримав пенсію в розмірі 2 млн 49 тис. 593 грн. Це 170,8 тис. грн щомісяця.

Мінімальна пенсія для судді у відставці становить 50% від зарплати чинного судді. За стажу понад 20 років виплата збільшується на 2% за кожен додатковий рік роботи. Однак максимальний розмір пенсії обмежений 90% від зарплати судді. Для порівняння, середня пенсія в Україні, яку призначають за загальними правилами, становить 5,6 тис. грн. Водночас більшість пенсіонерів (6,4 млн із 10,3 млн) отримують менше ніж 5 тис. грн на місяць, що нижче за фактичний прожитковий мінімум.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.