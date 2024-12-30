Более 200 тысяч: кто получает рекордно большие пенсии в Украине

В среднем украинцы, вышедшие на пенсию по общим правилам, получают выплату в размере 5,6 тыс. грн.

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В 2024 году в Украине пенсии судей превысили 106 тысяч гривен. При этом отдельные представители судебной системы получают свыше 200 тысяч гривен ежемесячно. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

В Украине с 1 января 2024 года пенсия судьи выросла с 99 837 до 106 057 грн (речь идет о среднем размере выплаты). То есть "служители Фемиды" на заслуженном отдыхе в этом году по состоянию на сентябрь уже получат почти на 6,2 тыс. грн больше, чем в сентябре.

Например, согласно декларациям, судья Верховного суда в отставке Богдан Пошва ежегодно получает пенсию в размере 262 тысячи гривен. В то же время судья Житомирского апелляционного административного суда в отставке Анжела Жизневская за 2023 год получила пенсию в размере 1 997 741 гривна, что составляет 166,4 тысячи гривен в месяц.

Василий Коваленко, работавший заместителем председателя Днепровского апелляционного суда, в прошлом году получил пенсию в размере 2 млн 49 тыс. 593 грн. Это 170,8 тыс. грн ежемесячно.

Минимальная пенсия для судьи в отставке составляет 50% от зарплаты действующего судьи. При стаже более 20 лет выплата увеличивается на 2% за каждый дополнительный год работы. Однако максимальный размер пенсии ограничен 90% от зарплаты судьи. Для сравнения, средняя пенсия в Украине, назначаемая по общим правилам, составляет 5,6 тыс. грн. При этом большинство пенсионеров (6,4 млн из 10,3 млн) получают менее 5 тыс. грн в месяц, что ниже фактического прожиточного минимума.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.