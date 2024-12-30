Один год стажа за два: кто из украинцев может досрочно выйти на пенсию
На начисление двойного стажа могут рассчитывать специалисты определенных отраслей.
Некоторые категории граждан могут рассчитывать на зачисление двойного стажа. Он означает, что за каждый отработанный год на определенных должностях в общий страховой стаж засчитываются два года. Такой подход позволяет работникам определенных профессий раньше выходить на пенсию, рассказывает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда в Запорожской области. Касается это работы в сложных, опасных или экстремальных условиях.
Какие работы подпадают под двойную норму стажа
На начисление двойной нормы стажа имеют право лица, работавшие на:
- подземных работах — на шахтах, рудниках, метрополитенах, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;
- работах в особо вредных условиях труда, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсичных веществ или радиации;
- отдельных видах военной службы, в частности, в условиях боевых действий, антитеррористических операций или на других особо опасных заданиях;
- работе в экстремальных климатических условиях — например, в высокогорьях, на Крайнем Севере или других территориях с неблагоприятным климатом;
- работе в зоне чрезвычайной ситуации (на ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий);
- работе на флоте, которая связана с долговременными рейсами;
- также медперсонал, который задействован в медицинских учреждениях с высоким уровнем риска (инфекционные больницы, психиатрические учреждения и т.д.).
Что нужно для начисления двойной нормы стажа
Человек должен предоставить Пенсионному фонду Украины документальные подтверждения такой деятельности: трудовую книжку с соответствующими записями, справки от работодателя и выписки из нормативных актов, если условия работы менялись. После этого он сможет выйти на пенсию раньше.
Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.
Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.