Один рік стажу за два: хто з українців може достроково вийти на пенсію

На нарахування подвійного стажу можуть розраховувати спеціалісти певних галузей.

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Деякі категорії громадян можуть розраховувати на зарахування подвійного стажу. Він означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховуються два роки. Такий підхід дозволяє працівникам певних професій раніше виходити на пенсію, розповідає пресслужба Головного управління Пенсійного фонду в Запорізькій області. Стосується це роботи у складних, небезпечних або екстремальних умовах.

Які роботи підпадають під подвійну норму стажу

На нарахування подвійної норми стажу мають право особи, які працювали на:

підземних роботах — на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;

роботах в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;

окремих видах військової служби, зокрема, в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;

роботі в екстремальних кліматичних умовах – наприклад, у високогір'ях, на Крайній Півночі або інших територіях з несприятливим кліматом;

роботі в зоні надзвичайної ситуації (на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих);

роботі на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;

також медперсонал, який задіяний у медичних закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо).

Що потрібно для нарахування подвійної норми стажу

Людина має надати Пенсійному фонду України документальні підтвердження такої діяльності: трудову книжку із відповідними записами, довідки від роботодавця та витяги з нормативних актів, якщо умови роботи змінювалися. Після цього вона зможе вийти на пенсію раніше.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.