Поднимут ли пенсионный возраст с 1 января 2025 года: ответ ПФУ

Количество минимального стажа, необходимого для пенсии, будет расти до 2028 года.

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Украинцы по-прежнему могут выходить на пенсию после достижения 60 лет. В следующем году пенсионный возраст останется прежним, но получить право на заслуженный отдых станет сложнее. На данный момент пенсия доступна в возрасте 60, 63 или 65 лет. Об этом сообщает ПФУ.

Для выхода на заслуженный отдых необходимо иметь минимально требуемый страховой стаж, который варьируется в зависимости от возраста. В 2025 году произойдут изменения в минимальных требованиях для возрастов 60 и 63 года. Новые требования к минимальному стажу будут следующими:

пенсионеры, которые хотят выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны приобрести минимум 32 года страхового стажа;

в 63 года – минимум 22 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Минимумы стажа, определены для 60 и 63 лет до 2028 года будут расти. Для тех, кто стремится уйти на заслуженный отдых в 65 лет, требования не изменятся. Таким лицам и в дальнейшем будет достаточно иметь 15 лет страхового стажа.

Как будет расти минимум для 60 лет:

в 2026 году нужно будет приобрести не менее 33 лет страхового стажа;

в 2027 году – 34 года страхового стажа;

в 2028 году – 35 лет страхового стажа.

Минимально необходимое количество стажа для выхода на заслуженный отдых в 63 года изменится так:

в 2026 году нужно будет иметь минимум 23 года страхового стажа;

в 2027 году – 24 года страхового стажа;

в 2028 году – 25 лет страхового стажа.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.