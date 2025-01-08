"Вырастут несущественно": эксперт рассказал, как именно индексация повлияет на пенсии

При индексации увеличится не основной размер пенсии, а зарплата, которая подставляется в формулу расчета.

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Количество пенсионеров в Украине сокращается, однако расходы на выплату пенсий продолжают увеличиваться. В частности, в ходе предстоящей индексации, запланированной на март 2025 года, ожидается незначительное повышение выплат, что все же приведет к значительным затратам из государственного бюджета. Об этом сообщил эксперт пенсионной сферы Сергей Коробкин в програме Ранок.LIVE.

Коробкин сообщил, что правительство намерено провести индексацию пенсий на 10% в соответствии с предварительным проектом. Эта цифра основана на годовой инфляции, составившей 11%, и динамике роста заработных плат. Однако из-за сложностей в системе расчета фактические выплаты могут оказаться ниже заявленного уровня.

"Количество пенсионеров уменьшается постоянно из года в год в последнее время довольно существенно. Это один вопрос. Тем не менее — потребность на выплату пенсий все равно растет. Даже небольшое повышение все равно влечет за собой большие расходы из бюджета… 10% (Ред. — уровень индексации) это предварительно проект, он еще не утвержден", — отметил он.

Коробкин привел пример прошлогоднего повышения, когда заявили один показатель индексации выплат, а на деле повышение оказалось гораздо меньше.

"В прошлом году, напомню, обещали еще в начале января 13%, а проиндексировали на 8%. Это нужно будет учесть, как будет сейчас. 10% — это, скажем так, по схеме, по закону — идеальная модель", — сообщил он.

Эксперт пояснил, что при индексации увеличится не основной размер пенсии, а зарплата, которая подставляется в формулу расчета.

"От чего она берется? Берется инфляция за предыдущий год, и берутся темпы роста средней зарплаты за предыдущий год. Они делятся пополам. Примерно инфляция сейчас 11%, но Нацбанк подсчитывает еще. Там хитрый расчет, берутся темпы роста не за последний год (Ред. — зарплаты), а темпы роста за три предыдущих года, плюс это зарплата, с которой уплачиваются взносы. И там немножко заниженный показатель получается. Как я говорил, ожидалось в прошлом году на 13%, а потом оказалось, что инфляция 5%, цены почти не выросли, и поэтому можно сильно не повышать", — объяснил специалист.

Он считает, что на самом деле повышение именно в 10% коснется не многих, поскольку в большинстве случаев для расчета не примут во внимание все надбавки.

"Как будет в этот раз… Если будет 10% — это будет хорошо, с одной стороны, с другой стороны — что такое 10%? Если 10 тысяч пенсия, то она вырастет на 1 тысячу гривен, будет 11-ть. Если 5 тысяч — плюс 500 гривен, если 3 тысячи — это 300 гривен. Но это очень грубый подсчет. Дело в том, что увеличивается основной размер пенсии. А точнее даже не он, увеличивается зарплата, которая подставляется в формулу расчета. То есть нельзя взять свою пенсию и грубо на 10% увеличить. В некоторых случаях это работает, но во многих случаях надо убрать все надбавки, а потом посчитать и получится меньше, чем ожидается", — добавил Коробкин.

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