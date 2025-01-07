Некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 50 лет: кому это доступно

Женщинам нужно соответствовать критериям и подготовить определенные документы, чтобы начать получать пенсионные выплаты в 50 лет.

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Некоторые женщины в Украине имеют возможность досрочно выйти на пенсию. Это касается 50-летних гражданок при наличии необходимого страхового стажа. Такое право предоставляется женщинам, которые воспитывали детей с инвалидностью с самого рождения. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Законодательством определены такие критерии для досрочного выхода на пенсию для женщин в Украине:

возраст — не менее 50 лет; страховой стаж — не менее 15 лет; у ребенка есть статус ребенка с инвалидностью с детства; есть подтверждение факта того, что ребенка до шести лет воспитывали в семье.

Чтобы начать получать пенсионные выплаты в 50 лет, женщинам необходимо подготовить заявление и предоставить соответствующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

документы, где говорится о стаже (это может быть трудовая книжка, диплом об обучении, свидетельство о рождении);

если была изменена фамилия, то свидетельство о браке;

документы, где признается инвалидность с детства (выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии);

медицинское заключение медучреждения;

удостоверение получателя соцпомощи;

справка из органа, где назначают помощь, о периоде предоставления соцпомощи;

справка о зарплате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (по желанию заявительницы);

реквизиты банковского счета (для начисления денег через банк);

фото для пенсионного удостоверения (2,5х3 см).

Женщины должны подать заявление на досрочное назначение пенсии заранее — за месяц до своего 50-летия.

Напомним, начальник Херсонской МВА рассказал о помощи в размере 3-5 тысяч гривен, доступной украинцам. Получить ее можно в рамках программы "Социальная защита".

В Пенсионном фонде объяснили, что меняется для пожилых украинцев, которые планируют выходить на пенсию в 2025 году.