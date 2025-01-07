Некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 50 лет: кому это доступно
Женщинам нужно соответствовать критериям и подготовить определенные документы, чтобы начать получать пенсионные выплаты в 50 лет.
Некоторые женщины в Украине имеют возможность досрочно выйти на пенсию. Это касается 50-летних гражданок при наличии необходимого страхового стажа. Такое право предоставляется женщинам, которые воспитывали детей с инвалидностью с самого рождения. Об этом сообщает Пенсионный фонд.
Законодательством определены такие критерии для досрочного выхода на пенсию для женщин в Украине:
- возраст — не менее 50 лет;
- страховой стаж — не менее 15 лет;
- у ребенка есть статус ребенка с инвалидностью с детства;
- есть подтверждение факта того, что ребенка до шести лет воспитывали в семье.
Чтобы начать получать пенсионные выплаты в 50 лет, женщинам необходимо подготовить заявление и предоставить соответствующие документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- документы, где говорится о стаже (это может быть трудовая книжка, диплом об обучении, свидетельство о рождении);
- если была изменена фамилия, то свидетельство о браке;
- документы, где признается инвалидность с детства (выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии);
- медицинское заключение медучреждения;
- удостоверение получателя соцпомощи;
- справка из органа, где назначают помощь, о периоде предоставления соцпомощи;
- справка о зарплате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (по желанию заявительницы);
- реквизиты банковского счета (для начисления денег через банк);
- фото для пенсионного удостоверения (2,5х3 см).
Женщины должны подать заявление на досрочное назначение пенсии заранее — за месяц до своего 50-летия.
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