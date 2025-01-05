Остаются без выплат: кому из пенсионеров могут отменить пенсию

Ощадбанк может перевести остатки средств на пенсионных счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в Пенсионный фонд.

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Подход к выплате пенсий в Украине изменится уже в 2025 году. Поэтому некоторые пенсионеры могут лишиться выплат. Об этом пишет Фокус в статье "Пенсии 2025: когда и на сколько могут вырасти выплаты".

Согласно принятому госбюджету на 2025 год, на социальную защиту граждан предусмотрено 420,9 млрд грн, что охватывает поддержку пенсионеров (в частности индексацию пенсий с 1 марта 2025 года), малообеспеченных семей и лиц с инвалидностью. Из них трансферты в Пенсионный фонд составят 236,9 млрд грн, выплаты льгот и субсидий — 42,3 млрд грн.

При этом, в некоторых случаях пенсию могут забрать. Согласно ст. 41 проекта бюджета на 2025 год, правительство предлагает забрать с банковских счетов пенсионеров-переселенцев деньги, если эти счета не использовались в течение года, или если пенсионер-ВПЛ не прошел идентификацию. Поэтому Ощадбанк может перевести остатки средств на пенсионных счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в Пенсионный фонд.

Это касается счетов пенсионеров-переселенцев, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года, если:

на счетах пенсионеров не было движения средств (снятие наличных, безналичных расчетов или переводов) в течение года;

пенсионеры не прошли физическую идентификацию в течение 6 месяцев.

Согласно постановлению правительства, пенсионные счета таким внутренне перемещенным лицам открывались только в Ощадбанке, поэтому в других банках соответствующих неиспользованных остатков средств нет. При этом изъятие средств со счетов не будет происходить, если на эти счета наложен арест или другое обременение.

Однако, если после изъятия средств с пенсионных счетов переселенец решит обратиться в ПФУ или Ощадбанк, то государство возобновит выплату пенсии такому лицу.

Напомним, мэр Херсона Роман Мрочко рассказал о помощи в размере 3-5 тысяч гривен, доступной украинцам. Получить ее можно в рамках программы "Социальная защита".

В Пенсионном фонде объяснили, что меняется для пожилых украинцев, которые планируют выходить на пенсию в 2025 году.