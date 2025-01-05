Залишаються без виплат: кому з пенсіонерів можуть скасувати пенсію

Ощадбанк може перевести залишки коштів на пенсійних рахунках внутрішньо переміщених осіб, відкритих у цьому банку, назад до Пенсійного фонду.

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Підхід до виплати пенсій в Україні зміниться вже у 2025 році. Тому деякі пенсіонери можуть позбутися виплат. Про це пише Фокус у статті "Пенсії 2025: коли і на скільки можуть зрости виплати".

Згідно з ухваленим держбюджетом на 2025 рік, на соціальний захист громадян передбачено 420,9 млрд грн, що охоплює підтримку пенсіонерів (зокрема індексацію пенсій з 1 березня 2025 року), малозабезпечених родин та осіб з інвалідністю. Із них трансферти до Пенсійного фонду становитимуть 236,9 млрд грн, виплати пільг і субсидій — 42,3 млрд грн.

При цьому, в деяких випадках пенсію можуть забрати. Згідно зі ст. 41 проєкту бюджету на 2025 рік, уряд пропонує забрати з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців гроші, якщо ці рахунки не використовували протягом року, або якщо пенсіонер-ВПО не пройшов ідентифікацію. Тому Ощадбанк може перевести залишки коштів на пенсійних рахунках внутрішньо переміщених осіб, відкритих у цьому банку, назад до Пенсійного фонду.

Це стосується рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, якщо:

на рахунках пенсіонерів не було руху коштів (зняття готівки, безготівкових розрахунків або переказів) протягом року;

пенсіонери не пройшли фізичну ідентифікацію протягом 6 місяців.

Згідно з постановою уряду, пенсійні рахунки таким внутрішньо переміщеним особам відкривали тільки в Ощадбанку, тому в інших банках відповідних невикористаних залишків коштів немає. При цьому вилучення коштів з рахунків не відбуватиметься, якщо на ці рахунки накладено арешт або інше обтяження.

Однак, якщо після вилучення коштів з пенсійних рахунків переселенець вирішить звернутися до ПФУ або Ощадбанку, то держава відновить виплату пенсії такій особі.

Нагадаємо, мер Херсона Роман Мрочко розповів про допомогу в розмірі 3-5 тисяч гривень, доступну українцям. Отримати її можна в рамках програми "Соціальний захист".

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