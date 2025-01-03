Деякі пенсіонери залишаться без пільг: хто в зоні ризику

Якщо пенсіонера позбавляють пільг, він може лише подати заяву на оформлення субсидії на загальних підставах.

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У Пенсійному фонді розповіли, чому деяких пенсіонерів-пільговиків змусять платити за комунальні послуги. Про це заявили в Пенсійному фонді України.

Пенсіонери, які пропрацювали вчителями в сільській місцевості, мають право на державну пільгу у вигляді 100% оплати житлово-комунальних послуг. Однак частина українців можуть її втратити.

У Пенсійному фонді роз'яснили, чому деяким пенсіонерам-пільговикам доведеться оплачувати комунальні послуги. Пенсіонери, які пропрацювали вчителями в сільських населених пунктах, можуть розраховувати на повне покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Однак є ризик, що деякі громадяни можуть позбутися цієї пільги.

Якщо пенсіонер переїжджає або його дохід збільшується, він втрачає право на пільгу. У цьому разі йому залишається тільки подати заяву на отримання субсидії на загальних умовах. Для оформлення субсидії необхідно звернутися із заявою до Пенсійного фонду.

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