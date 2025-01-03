Некоторые пенсионеры останутся без льгот: кто в зоне риска

Если пенсионера лишают льгот, он может лишь подать заявление на оформление субсидии на общих основаниях.

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В Пенсионном фонде рассказали, почему некоторых пенсионеров-льготников заставят платить за коммунальные услуги. Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины.

Пенсионеры, проработавшие учителями в сельской местности, имеют право на государственную льготу в виде 100% оплаты жилищно-коммунальных услуг. Однако часть украинцев могут ее потерять.

В Пенсионном фонде разъяснили, почему некоторым пенсионерам-льготникам придется оплачивать коммунальные услуги. Пенсионеры, которые проработали учителями в сельских населенных пунктах, могут рассчитывать на полное покрытие расходов на жилищно-коммунальные услуги. Однако есть риск, что некоторые граждане могут лишиться этой льготы.

Если пенсионер переезжает или его доход увеличивается, он утрачивает право на льготу. В этом случае ему остается только подать заявление на получение субсидии на общих условиях. Для оформления субсидии необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.

Напомним, мэр Херсона Роман Мрочко рассказал о помощи в размере 3-5 тысяч гривен, доступной украинцам. Получить ее можно в рамках программы "Социальная защита".

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