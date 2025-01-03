На пенсию выйдут не все: как изменились требования в 2025 году

Чтобы узнать свой пенсионный возраст, нужно посчитать стаж и сравнить с требованиями для выхода на пенсию.

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В Украине с 2025 года начали действовать новые условия выхода на пенсию в 60 и 63 года, установленные реформой, принятой в 2017 году. Теперь для своевременного получения выплат требуется минимальный стаж от 32 лет, вместо прежних 31 года. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В Украине с 2025 года требования к стажу для выхода на пенсию в 63 года увеличились с 21 до 22 лет. Чтобы определить свой пенсионный возраст, необходимо рассчитать стаж и сравнить его с установленными критериями. Например, если в этом году вам исполняется 60 лет, для выхода на пенсию нужно иметь не менее 32 лет стажа. При стаже от 22 до 31 года пенсия будет доступна только в 63 года. А если стаж составляет менее 22 лет, выйти на пенсию можно будет лишь в 65 лет.

Украинское законодательство предоставляет возможность докупить недостающий стаж. Стоимость одного месяца составляет 44% от минимальной зарплаты, что на данный момент равно 3520 грн. Например, если у вас есть 30 лет стажа, то за недостающий год потребуется доплатить 42,2 тыс. грн.

Свой стаж (правда, только после 2004 года) можно посмотреть на портале ПФУ. Здесь можно пройти верификацию через Дию или свой банк и в личном кабинете проверить и ориентировочную дату выхода на пенсию, и ориентировочный размер пенсии, и свой стаж. Если есть стаж до 2004 года, его следует считать, например, по данным трудовой книжки.

В 2019 году, согласно данным OECD, около 25% украинцев выходили на пенсию до 60 лет. К 2023 году этот показатель снизился до 11%. Ранний выход на пенсию возможен для представителей некоторых профессий, таких как прокуроры, силовики и судьи. Например, средний возраст выхода на пенсию для прокуроров составляет 47 лет.

Согласно пенсионной реформе, ужесточение правил не планируется. Напротив, с 1 января 2028 года пенсию можно будет получить в любом возрасте при наличии 40 лет стажа. Также изменятся условия для тех, у кого стаж менее 15 лет: если сейчас такие люди не могут выйти на пенсию даже в 65 лет, то по новым правилам это станет возможным при условии соответствия минимальному уровню зарплаты.

Напомним, мэр Херсона Роман Мрочко рассказал о помощи в размере 3-5 тысяч гривен, доступной украинцам. Получить ее можно в рамках программы "Социальная защита".

В Пенсионном фонде объяснили, что меняется для пожилых украинцев, которые планируют выходить на пенсию в 2025 году.