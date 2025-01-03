На пенсію вийдуть не всі: як змінилися вимоги у 2025 році

Щоб дізнатися свій пенсійний вік, потрібно порахувати стаж і порівняти з вимогами для виходу на пенсію.

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В Україні з 2025 року почали діяти нові умови виходу на пенсію в 60 і 63 роки, встановлені реформою, ухваленою 2017 року. Тепер для своєчасного отримання виплат потрібен мінімальний стаж від 32 років, замість колишніх 31 року. Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

В Україні з 2025 року вимоги до стажу для виходу на пенсію в 63 роки збільшилися з 21 до 22 років. Щоб визначити свій пенсійний вік, необхідно розрахувати стаж і порівняти його зі встановленими критеріями. Наприклад, якщо цього року вам виповнюється 60 років, для виходу на пенсію потрібно мати не менше 32 років стажу. За стажу від 22 до 31 року пенсія буде доступна тільки в 63 роки. А якщо стаж становить менше 22 років, вийти на пенсію можна буде лише в 65 років.

Українське законодавство надає можливість докупити стаж, якого бракує. Вартість одного місяця становить 44% від мінімальної зарплати, що наразі дорівнює 3520 грн. Наприклад, якщо у вас є 30 років стажу, то за рік, якого бракує, потрібно доплатити 42,2 тис. грн.

Свій стаж (щоправда, тільки після 2004 року) можна подивитися на порталі ПФУ. Тут можна пройти верифікацію через Дію або свій банк і в особистому кабінеті перевірити і орієнтовну дату виходу на пенсію, і орієнтовний розмір пенсії, і свій стаж. Якщо є стаж до 2004 року, його слід рахувати, наприклад, за даними трудової книжки.

У 2019 році, згідно з даними OECD, близько 25% українців виходили на пенсію до 60 років. До 2023 року цей показник знизився до 11%. Ранній вихід на пенсію можливий для представників деяких професій, таких як прокурори, силовики та судді. Наприклад, середній вік виходу на пенсію для прокурорів становить 47 років.

Згідно з пенсійною реформою, посилення правил не планується. Навпаки, з 1 січня 2028 року пенсію можна буде отримати в будь-якому віці за наявності 40 років стажу. Також зміняться умови для тих, у кого стаж менше 15 років: якщо зараз такі люди не можуть вийти на пенсію навіть у 65 років, то за новими правилами це стане можливим за умови відповідності мінімальному рівню зарплати.

Нагадаємо, мер Херсона Роман Мрочко розповів про допомогу в розмірі 3-5 тисяч гривень, доступну українцям. Отримати її можна в рамках програми "Соціальний захист".

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