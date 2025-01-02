Пенсия в Украине 2025: кто может потерять деньги и как возобновить выплаты

Законом установлено более семи оснований для прекращения пенсионных выплат. Вернуть деньги можно в три простых шага, но после подачи заявления придется подождать.

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В Украине предусмотрено вполне законное прекращение пенсионных выплат в некоторых случаях. В Пенсионном фонде объяснили, кому это может грозить и как вернуть деньги в таком случае.

Почему пенсионные выплаты прекращают

Статья 49 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" говорит, что по решению территориальных органов ПФУ или суда выплата пенсии может быть прекращена.

На это есть следующие основания:

выплаты были назначены на основе документов, которые содержали ложные данные;

пенсионер проживает за границей (если нет международного договора, который признала обязательным Верховная Рада);

пенсионер подал заявление о прекращении выплат в связи с временным проживанием за границей;

пенсионер умер, был признан без вести пропавшим или объявлен умершим;

пенсионеру был предоставлен статус без вести пропавшего лица при особых обстоятельствах;

выплаты не получали в течение полугода;

пенсионер не прошел физическую идентификацию;

другое (например, завершение срока обучения ребенка, который получает пенсию по потере кормильца, трудоустройство человека, который получает пенсию по выслуге лет и т.д.).

Как вернуть пенсионные выплаты

Для того, чтобы возобновить выплаты, пенсионеру нужно:

взять с собой документ, удостоверяющий личность; обратиться лично в любой сервисный центр ПФУ; подать соответствующее заявление.

После выяснения обстоятельств, которые привели к прекращению выплаты пенсии и по тем или иным причинам больше не актуальны, ее возобновляют в течение 10 дней.

Напомним, мэр Херсона Роман Мрочко рассказал о помощи в размере 3-5 тысяч гривен, доступной украинцам. Получить ее можно в рамках программы "Социальная защита".

В Пенсионном фонде объяснили, что меняется для пожилых украинцев, которые планируют выходить на пенсию в 2025 году.