Пенсія в Україні 2025: хто може втратити гроші та як поновити виплати

Законом встановлено понад сім підстав для припинення пенсійних виплат. Повернути гроші можна у три прості кроки, але після подання заяви доведеться почекати.

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В Україні передбачене цілком законне припинення пенсійних виплат у деяких випадках. У Пенсійному фонді пояснили, кому це може загрожувати і як повернути гроші в такому разі.

Чому пенсійні виплати припиняють

Стаття 49 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" каже, що за рішенням територіальних органів ПФУ або суду виплата пенсії може бути припинена.

На це є такі підстави:

виплати були призначені на основі документів, які містили неправдиві дані;

пенсіонер проживає за кордоном (якщо немає міжнародного договору, який визнала обов’язковим Верховна Рада);

пенсіонер подав заяву про припинення виплат у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

пенсіонер помер, був визнаний безвісти зниклим або оголошений померлим;

пенсіонеру був наданий статус безвісти зниклої особи за особливих обставин;

виплати не отримували протягом пів року;

пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію;

інше (наприклад, завершення терміну навчання дитини, яка отримує пенсію через втрату годувальника, працевлаштування людини, яка отримує пенсію за вислугою років тощо).

Як повернути пенсійні виплати

Для того, щоб поновити виплати, пенсіонеру потрібно:

взяти з собою документ, який посвідчує особу; звернутись особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ; подати відповідну заяву.

Після з’ясування обставин, які призвели до припинення виплати пенсії й з тих чи інших причин більше не актуальні, її поновлюють впродовж 10 днів.

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