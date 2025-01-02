В новому 2025 році держава має подбати про рівень пенсійних виплат. Чи збільшиться розмір пенсії? Коли буде індексація? Чи дійсно деякі громадяни можуть залишитися без виплат? Фокус шукав відповіді на важливі питання про пенсії в 2025 році.

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Затверджений і підписаний президентом держбюджет на 2025 рік передбачає замороження поточних соціальних стандартів на рівні 2024-го. В пріоритеті — видатки на оборону країни. А що буде з виплатами пенсіонерам? Чи вплине таке рішення на індексацію пенсій, читайте у матеріалі Фокусу.

Соцзахист під час війни: чи припинять українцям виплату пенсій

Перерахунок пенсій в Україні зроблять навіть, якщо повномасштабна війна триватиме протягом усього 2025 року. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд здійснюватиме всі соціальні виплати, а в березні 2025 року запланував нову індексацію пенсій. Як заявив Шмигаль, інфляція наприкінці року залишається помірною, а економіка поступово відновлюється після падіння.

Згідно ухваленому держбюджету на 2025 рік, на соціальний захист громадян передбачено 420,9 млрд грн, що охоплює підтримку пенсіонерів (зокрема індексацію пенсій з 1 березня 2025 року)

Згідно ухваленому держбюджету на 2025 рік, на соціальний захист громадян передбачено 420,9 млрд грн, що охоплює підтримку пенсіонерів (зокрема індексацію пенсій з 1 березня 2025 року), малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю. З них трансферти до Пенсійного фонду становитимуть 236,9 млрд грн, виплати пільг і субсидій — 42,3 млрд грн.

"Одним із пріоритетним напрямків видатків бюджету-2025 залишаються соціальні потреби. Але в бюджеті наступного року закладене невелике зменшення цих видатків", — прокоментувала ситуацію економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко..

Середня пенсія в країні становить 5 851 грн Фото: УНІАН

"Найбільшою статтею соціальних видатків є забезпечення пенсій та їх підвищень. Ці кошти переспрямовують з державного бюджету до бюджету Пенсійного фонду. На 2025 рік заплановане зменшення за цією статтею — на 13% до 237 млрд грн. Але фінальна сума доходів Фонду залишається незмінною завдяки вищим запланованим зборам ЄСВ. Таким чином знижується внесок держбюджету у структурі доходів та підвищується фінансова незалежність Фонду. Власні доходи ПФУ трохи зростають в 2025 році, заплановані на рівні 579,5 млрд грн", — пояснила Олександра Мироненко.

Розміри пенсій в Україні: кому точно підвищать суму виплати

За даними Пенсійного фонду, станом на жовтень в Україні пенсію нараховували 10,34 млн пенсіонерів.

43% отримують до 4 000 грн (менше ніж 100 доларів) на місяць, із них понад половина — до 3 000 грн;

25% мають пенсію від 5 000 до 10 000 грн на місяць;

12% — понад 10 000 грн.

ПФУ надав графік зміни розміру пенсій в Україні Фото: ПФУ

Середня пенсія в країні — 5 851 грн (близько 140 доларів).

Як заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону 18 жовтня, підвищення пенсій найбільше стосуватиметься громадян, які давно вийшли на пенсію.

"Вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від розміру єдиного соціального внеску, який сплачується та стажу", — зазначила Жолнович і додала, що великі пенсії урізати не будуть.

Зазначимо, у Міністерстві соцiальної політики України давно вважали, що ситуацію із розміром пенсії можна покращити для 80% нинішніх та для майбутніх пенсіонерів, а саме збільшити виплати та спростити розрахунок.

Показники можливого підвищення пенсій стануть відомими лише після нового року Фото: УНІАН

Індексація пенсій-2025: як саме підвищать і кого це не стосується

Хоча показники можливого підвищення пенсій стануть відомими лише після нового року, згідно з проєктом держбюджету-2025, мінімальну пенсію в Україні залишать на рівні 2024-го року (2361 грн), а перерахунок залежатиме від інфляції в країні та росту заробітних плат, з яких сплачують ЄСВ. Тож березнева індексація торкнеться лише пенсійних виплат без урахування надбавок.

Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої сплачують ЄСВ, і у другому кварталі 2024-го відбулося істотне зростання. Тому цілком можливо, що пенсії в Україні підвищать на 10−12%. Минулого року цей показник становив близько 6%.

Березнева індексація торкнеться лише пенсійних виплат без урахування надбавок

Водночас мінімальна та максимальна допустимі суми доплати після проведення індексації становлять 100 та 1500 грн.

Зауважимо, що індексація не стосується тих, хто оформив пенсію протягом останніх кілька років, оскільки їхні виплати вважаються актуальними.

В Україні відбудеться індексація пенсій попри війну Фото: pexels.com

У кого можуть вилучити пенсію

В деяких випадках пенсію можуть забрати. Згідно зі ст. 41 проєкту бюджету на 2025 рік, уряд пропонує забрати з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців гроші, якщо ці рахунки не використовувалися протягом року, або якщо пенсіонер-ВПО не пройшов ідентифікацію. Тож Ощадбанк може переказати залишки коштів на пенсійних рахунках внутрішньо переміщених осіб, відкритих у цьому банку, назад до Пенсійного фонду.

Ощадбанк може переказати залишки коштів на пенсійних рахунках внутрішньо переміщених осіб, відкритих у цьому банку, назад до Пенсійного фонду

Це стосується рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, якщо:

на рахунках пенсіонерів не було руху коштів (зняття готівки, безготівкових розрахунків чи переказів) протягом року;

пенсіонери не пройшли фізичну ідентифікацію протягом 6 місяців.

Відповідно до постанови уряду, пенсійні рахунки таким внутрішньо переміщеним особам відкривалися лише в Ощадбанку, тож в інших банках відповідних невикористаних залишків коштів немає. Водночас вилучення коштів з рахунків не відбуватиметься, якщо на ці рахунки накладений арешт або інше обтяження.

Проте, якщо після вилучення коштів з пенсійних рахунків переселенець вирішить звернутися до ПФУ чи Ощадбанку, то держава відновить виплату пенсії такій особі.

Реформа покликана спростити обчислення пенсій і прив'язати його до розміру страхових внесків Фото: osn.com.ua

Пенсійна реформа в Україні: яке майбутнє у пенсій

Згідно із законопроєктом Мінсоцу, який поки не подали до парламенту, але оприлюднили для обговорення, планується кардинальне оновлення пенсій. Зокрема планують змінити наступне:

солідарний рівень пенсійної системи: виплата складатиметься з двох компонентів: страхової (наразі отримують пенсіонери в Україні) та базової пенсії;

особи, які у 65 років не мають достатньо трудового стажу, але накопичили певну кількість балів (їхня кількість залежатиме від розміру зарплати, зможуть виходити на пенсію;

розрахунок розміру страхової виплати повністю переглянуть;

запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи.

Крім того, зміни, запропоновані урядом, мають "підвищити справедливість та достатність розмірів пенсій". Зокрема, реформа покликана спростити обчислення пенсій і прив'язати його до розміру страхових внесків.

"Щодо майбутнього накопичувального рівня пенсійної системи, нам здається, що ризики впровадження надто високі. Спочатку — завершення війни, стабілізація економіки та правовладдя, потім — довгострокові гривневі заощадження громадян", — додала Олександра Мироненко.

Споживчі ціни в Україні зростають Фото: УНІАН

Індексація пенсій попри війну: що кажуть експерти

Експерти відповіли Фокусу, за рахунок чого в Україні відбудеться індексація пенсій і чи відчутними будуть зміни для українських пенсіонерів на тлі війни і зростання споживчих цін.

"Міністерство соціальної політики зазначає, що у 2025 році відбудеться індексація пенсій, незважаючи на зменшення трансферту коштів із державного бюджету. Фактичну суму видатків Пенсійного фонду буде відомо коли затвердять його бюджет на наступний рік", — розповіла Олександра Мироненко.

За прогнозами міжнародних та українських економістів і влади, дефіцит бюджету-2025 в Україні знизиться до 38 млрд доларів ві 44 млрд доларів у 2024 році. Загальна потреба у фінансуванні може сягнути 52 млрд доларів (у минулому році було 56 млрд доларів). А покриватимуть її переважно за рахунок коштів Фонду ЄС для України, а також позики від G7, надходжень від заморожених російських активів тощо.

Своєчасність державних виплат цілком залежить від ритмічності фінансової підтримки партнерів і донорів України

До того ж, аналітики не вважають, що повномасштабна війна закінчиться у 2025 році. А своєчасність державних виплат цілком залежить від ритмічності фінансової підтримки партнерів і донорів України.

"Якщо ви подивитеся на останню статистику Нацбанку України, то побачите, що інфляція наразі на рівні понад 11%. Тобто споживчі ціни зростають. Їхнє зростання закладено і у бюджеті на наступний рік. Це нормальна практика: ціни зростають, інфляція існує. Так, є механізми, яким чином з нею боротися. Інфляція ця достатньо висока у порівнянні з тими таргетованими рівнями, які очікували в Україні — 4-5%. Це набагато краще, ніж в перший рік війни, коли інфляція сягала майже 30%. Ми точно знаємо, що ми можемо фінансувати весь наш сектор безпеки і оборони. Все, що збирається в економіці, направляється саме на цей сектор. Все решта (соцпрограми, заробітні плати вчителям тощо) йде завдяки допомозі союзників і партнерів. Тому, звичайно, якщо її не буде, виникнуть серйозні проблеми", — зазначив член наглядової ради Міжнародного Фонду Блейзера, ексрадник президента України Олег Устенко.

Проте, хоча індексацію і запланували, це буде, скоріше, перегляд рівня виплат відповідно до показників інфляції, сказав Фокусу експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин.

Важливо

Пенсія в Україні: за якого стажу в 60 років можна не отримати виплати

За його словами, пенсії навіть на тлі замороження соціальних стандартів мають індексувати за законом і з урахуванням 50% інфляції за попередній рік, а також 50% середньої заробітної плати.

"Для того, щоби забезпечити таку індексацію, з державного бюджету мають видати приблизно 270 млрд грн. Проте навіть за цих умов середня пенсія 2025 року не дотягне до реального рівня прожиткового мінімуму", — зазначив Олег Пендзин.

Також експерт зазначив, що індексацію пенсій 2025 року здійснюватимуть, скоріше, за рахунок зарплат військових.

"Кожний військовий зі свого грошового отримання платить єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду. І у нас склалася дуже цікава ситуація: наприкінці цього року Пенсійний фонд виявився профіцитним (перевищення доходів над витратами — ред.). Тож кошти для того, щоби проіндексувати пенсії на наступний рік — не кошти партнерів. Це буде індексація за рахунок внутрішніх коштів Пенсійного фонду, який отримав додаткові поступлення за рахунок військових, тому що військові отримують заробітну платню в середньому вищу, ніж

по державі. Нагадаю, у нас середня заробітна плата по державі становить 20 000 грн. Військові отримують більше, в середньому. І з цих коштів, що вони отримують, відраховується з Фонду оплати праці єдиний соціальний внесок, який спрямовується до Пенсійного фонду. Це і є джерелом", — зауважив економіст Олег Пендзин.