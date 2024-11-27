Ухвалений парламентом законопроєкт про держбюджет на 2025 рік містить певні орієнтири — як макроекономічні, так і податкові й соціальні, на наступний рік. Що цікавого у держбюджеті-2025 і звідки у держави з’являться гроші на головні видатки?

Гроші для країни на майбутній рік затверджені, адже нещодавно Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, усі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку країни. "Загальний ресурс, який буде скеровано на сектор безпеки й оборони, становитиме 2,23 трлн грн. Рекордні кошти направлять на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 млрд грн. Буде більше фінансування на модернізацію нашого оборонно-промислового комплексу, а також на закупівлю дронів", — зауважив Денис Шмигаль.

Курс і мінімальна зарплата у держбюджеті на 2025 рік

Держбюджет на 2025 році побудований на макропрогнозі, де середньорічний курс — 45 грн за долар. Тобто передбачене послаблення курсу гривні. Так само послаблення курсу Мінекономіки закладало й на 2024 рік — тоді у проєкті бюджету передбачили середньорічний курс 40,7 грн за долар. Станом на 26 листопада середньорічний курс гривні в Україні становить 40,01 грн/дол., водночас починав цей рік валютний ринок із курсу 38,04 грн за долар.

Головним чинником, який впливатиме на доходи і видатки України в 2025 році, лишатиметься війна

У держбюджет заклали надходження допомоги від іноземних партнерів в 2025 році у сумі 38,4 млрд доларів.

Цікавими є прогнози щодо інфляції в 2025-му. Оскільки дані в держбюджеті все ж не збігаються із прогнозом НБУ. Адже в уряді вважають, що річна інфляція сягатиме в середньому до попереднього року 9,7%, тоді як у Нацбанку кажуть про 6,9%. Те ж саме стосується і зростання ВВП. Уряд заклав у держбюджет зростання ВВП на 2,7% в 2025 році. А в прогнозі НБУ, який він опублікував в жовтневому Інфляційному звіті, йдеться, що в 2025 і 2026 роках зростання економіки прискориться до 4,3-4,6% на рік. "Такий сценарій прогнозу НБУ побудований на припущеннях щодо збереження достатніх обсягів міжнародної підтримки та поступової нормалізації умов функціонування економіки, що, зокрема, сприятиме поверненню вимушених мігрантів і зростанню інвестицій", — кажуть аналітики Нацбанку.

У 2025 році прогнозується середньорічний курс — 45 грн за долар Фото: Анна Кудрик (інфографіка)

В НБУ також повідомили: пришвидшення інфляції протягом наступних місяців відображатиме меншу, ніж торік, пропозицію окремих продуктів харчування, розширення сукупного попиту внаслідок значних бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону. У результаті споживча інфляція сягне 9,7% на кінець 2024 року, на початку 2025-го тимчасово перетне позначку 10%, а наприкінці року сповільниться до 6,9%.

Ціни зростають, але мінімальна зарплата наступного року не зміниться Фото: УНІАН

У 2025 році не зростуть ані мінімалка, ані прожитковий мінімум. Тобто, на 2025 рік заплановані такі розміри прожиткового мінімуму та мінзарплати:

прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 028 грн;

прожитковий мінімум для дітей віком до шести років — 2 563 грн;

прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн;

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, — 2 361 грн;

мінімальна зарплата — 8 тис. грн.

Фіскальна політика та податковий тиск: чи зростатимуть податки в 2025 році

У проєкті держбюджету на наступний рік очікується отримання 321,8 млрд грн від податку на доходи фізосіб і військового збору. Проте такі цифри розраховані внаслідок запланованого підвищення військового збору. Податковий законопроєкт №11416д було ухвалено 10 жовтня, проте досі не підписано президентом Володимиром Зеленським.

Важливо

Під ковпаком. Навіщо українців змушують переказувати кошти на IBAN, а не за номером карти

Серед інших очікуваних найбільших податкових надходжень у проєкті держбюджету — ПДВ зі ввезених на митну територію України товарів (593,8 млрд грн) та ПДВ із вироблених в Україні товарів і послуг (318 млрд грн).

Найбільші податкові надходження — від зовнішньої торгівлі та оподаткування фізичних осіб Фото: Анна Кудрик (інфографіка)

Окрім запланованого підвищення військового збору, про що детально вже писав Фокус, також у державний бюджет закладені доходи, отримані від ЄСВ малого бізнесу. Адже, нагадаємо, з 1 січня 2025 року ФОПи мають обов’язково сплачувати єдиний соцвнесок, за яким діяла пільга після початку повномасштабної війни в 2022 році, та нині повертається обов’язкова сплата ЄСВ для самозайнятих осіб і ФОПів на спрощеній та загальній системі оподаткування.

Кому скільки грошей: як розподілили витрати у держбюджеті 2025

Найбільші видатки — на безпеку і оборону — сягають 2,22 трлн гривень. Причому, збираються на 739 млрд грн закупити техніки й озброєння.

Найбільше видатків заплановано на сектор оборони і безпеки Фото: Генштаб ЗСУ

На соціальний захист спрямують 420,9 млрд грн, з яких найбільше — це трансферт Пенсійному фонду на пенсії (236,9 млрд грн) і допомога особам, які потрапили у складні життєві обставини, на дітей та малозабезпеченим сім’ям (128,9 млрд грн). На підтримку ветеранів запланували 10,9 мдрд грн.

Окрім оборони, великі видатки заплановані на пенсії, медицину та зарплати вчителів Фото: Анна Кудрик (інфографіка)

На освітні питання спрямують із держбюджету-2025 198,9 млрд грн, і понад половину цієї суми піде на зарплати вчителям (103,2 млрд грн). На медицину буде 217 млрд грн, з яких 175,5 млрд грн — це Програма медичних гарантій (ПМГ).

Важливо, що в держбюджеті запланована допомога бізнесу — для розвитку підприємництва в межах програми "5-7-9%" передбачили 18 млрд грн. Ще 1,4 млрд грн у проєкті — передбачено на гранти для бізнесу, а Фонд розвитку інновацій отримає фінансування в розмірі 3 млрд грн. А от на цифровізацію в наступному році багато коштів не дадуть — усього 4 млрд. грн. Проте потурбувалися про громади — фінансування місцевих бюджетів збільшили до 327,7 млрд грн. (+15%). Головне джерело такого фінансування — це податок на доходи фізосіб (ПДФО), а також додаткова дотація для місцевих бюджетів. Зростуть видатки і на антикорупційні органи — на Національне антикорупційне бюро (НАБУ) виділять 2,179 млрд грн (в 2024 — 1,874 млрд грн).

Важливо

"Економічному бронюванню потрібен елемент справедливості", - виконавча директорка ЕВА Анна Дерев'янко

Звісно, усі цифри у проєкті державного бюджету ще переглядатимуть, адже багато витрат напряму залежать від надходження фінансової допомоги Заходу. Але наразі головний кошторис прийнято, тож невдовзі він буде переданий на підпис президенту. "В умовах обмежених ресурсів цей бюджет чітко визначає пріоритети. Оборона, безпека, підтримка людей, розвиток і відновлення країни", — каже очільник уряду Денис Шмигаль.