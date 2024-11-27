Принятый парламентом законопроект о госбюджете на 2025 год содержит определенные ориентиры — как макроэкономические, так и налоговые и социальные, на следующий год. Что интересного в госбюджете-2025 и откуда у государства появятся деньги на главные расходы?

Деньги для страны на будущий год утверждены, ведь недавно Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год". Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, все налоги граждан и бизнеса в следующем году будут нацелены на оборону и безопасность страны. "Общий ресурс, который будет направлен на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн. Рекордные средства будут направлены на производство и закупку оружия. Предусмотрели на это 739 млрд грн. Будет больше финансирования на модернизацию нашего оборонно-промышленного комплекса, а также на закупку дронов", — отметил Денис Шмыгаль.

Курс и минимальная зарплата в госбюджете на 2025 год

Госбюджет на 2025 году построен на макропрогнозе, где среднегодовой курс — 45 грн за доллар. То есть предусмотрено ослабление курса гривны. Так же ослабление курса Минэкономики закладывало и на 2024 год — тогда в проекте бюджета предусмотрели среднегодовой курс 40,7 грн за доллар. По состоянию на 26 ноября среднегодовой курс гривны в Украине составляет 40,01 грн/долл., при этом начинал этот год валютный рынок с курса 38,04 грн за доллар.

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В госбюджет заложили поступления помощи от иностранных партнеров в 2025 году в сумме 38,4 млрд долларов.

Интересны прогнозы по инфляции в 2025 году, поскольку данные в госбюджете все же не совпадают с прогнозом НБУ. Ведь в правительстве считают, что годовая инфляция достигнет в среднем к предыдущему году 9,7%, тогда как в Нацбанке говорят о 6,9%. То же касается и роста ВВП. Правительство заложило в госбюджет рост ВВП на 2,7% в 2025 году. А в прогнозе НБУ, который он опубликовал в октябрьском Инфляционном отчете, говорится, что в 2025 и 2026 годах рост экономики ускорится до 4,3-4,6% в год. "Такой сценарий прогноза НБУ построен на предположениях о сохранении достаточных объемов международной поддержки и постепенной нормализации условий функционирования экономики, что, в частности, будет способствовать возвращению вынужденных мигрантов и росту инвестиций", — говорят аналитики Нацбанка.

В 2025 году прогнозируется среднегодовой курс – 45 грн за доллар Фото: Анна Кудрик (инфографика)

В НБУ также сообщили: ускорение инфляции в течение следующих месяцев будет отражать меньшее чем в прошлом году предложение отдельных продуктов питания, расширение совокупного спроса вследствие значительных бюджетных расходов, высокие темпы роста заработных плат и увеличение энергодефицита во время отопительного сезона. В результате потребительская инфляция достигнет 9,7% на конец 2024 года, в начале 2025-го временно пересечет отметку 10%, а в конце года замедлится до 6,9%.

Цены растут, но минимальная зарплата в следующем году не изменится Фото: УНИАН

В 2025 году не вырастут ни минималка, ни прожиточный минимум. Таким образом, на 2025 год запланированы такие размеры прожиточного минимума и минзарплаты:

прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 028 грн;

прожиточный минимум для детей в возрасте до шести лет — 2 563 грн;

прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — 2 361 грн;

минимальная зарплата — 8 тыс. грн.

Фискальная политика и налоговое давление: будут ли расти налоги в 2025 году

В проекте госбюджета на следующий год ожидается получение 321,8 млрд грн от налога на доходы физлиц и военного сбора. Однако такие цифры рассчитаны в результате запланированного повышения военного сбора. Налоговый законопроект №11416д был принят 10 октября, однако до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.

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Среди других ожидаемых крупнейших налоговых поступлений в проекте госбюджета — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров (593,8 млрд грн.) и НДС с произведенных в Украине товаров и услуг (318 млрд грн.).

Наибольшие налоговые поступления – от внешней торговли и налогообложения физических лиц Фото: Анна Кудрик (инфографика)

Кроме запланированного повышения военного сбора, о чем подробно уже писал Фокус, также в государственный бюджет заложены доходы, полученные от ЕСВ малого бизнеса. Ведь, напомним, с 1 января 2025 года ФОПы должны обязательно платить единый соцвзнос, по которому действовала льгота после начала полномасштабной войны в 2022 году, но сейчас возвращается обязательная уплата ЕСВ для самозанятых лиц и ФОПов на упрощенной и общей системе налогообложения.

Кому сколько денег: как распределили расходы в госбюджете 2025 года

Самые большие расходы — на безопасность и оборону — сумма достигает 2,22 трлн гривен. Причем, собираются на 739 млрд грн закупить техники и вооружения.

Больше всего расходов запланировано на сектор обороны и безопасности Фото: Генштаб ВСУ

На социальную защиту направят 420,9 млрд грн, из которых больше всего — трансферт Пенсионному фонду на пенсии (236,9 млрд грн) и помощь лицам, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, на детей и малообеспеченным семьям (128,9 млрд грн). На поддержку ветеранов запланировали 10,9 мдрд грн.

Кроме обороны большие расходы запланированы на пенсии, медицину и зарплаты учителей Фото: Анна Кудрик (инфографика)

На образовательные вопросы направят из госбюджета 2025 198,9 млрд грн, и больше половины этой суммы пойдет на зарплаты учителям (103,2 млрд грн). На медицину будет 217 млрд грн, из которых 175,5 млрд грн — это Программа медицинских гарантий (ПМГ).

Важно, что в госбюджете запланирована помощь бизнесу — для развития предпринимательства в рамках программы "5-7-9%" предусмотрели 18 млрд грн. Еще 1,4 млрд грн в проекте — на гранты для бизнеса предусмотрено, и Фонд развития инноваций получит финансирование в размере 3 млрд грн. А вот на цифровизацию в следующем году много средств не предусмотрено — всего 4 млрд грн. Однако позаботились о территориальных громадах — финансирование местных бюджетов увеличили до 327,7 млрд грн (+15%). Главный источник такого финансирования — это налог на доходы физлиц (НДФЛ), а также дополнительная дотация для местных бюджетов. Вырастут расходы и на антикоррупционные органы — на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) выделят 2,179 млрд грн (в 2024-м — 1,874 млрд грн).

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Конечно, все цифры в проекте государственного бюджета еще будут пересматривать, ведь многие расходы напрямую зависят от поступления финансовой помощи Запада. Но пока главная смета принята, и вскоре она будет передана на подпись президенту. "В условиях ограниченных ресурсов этот бюджет четко определяет приоритеты. Оборона, безопасность, поддержка людей, развитие и восстановление страны", — говорит глава правительства Денис Шмыгаль.