Фокус проанализировал изменения после принятия законопроекта №11416д для физических лиц-предпринимателей, размер военного сбора и его влияние на общую налоговую нагрузку.

Related video

Недавно Верховная Рада Украины приняла законопроект 11416д, который предусматривает существенные изменения в налоговом законодательстве. Ключевым моментом является повышение ставки военного сбора и включение ФЛП в плательщики этого налога. Фокус узнал, почему этот закон считают противоречивым как юристы, так и экономисты и как новации повлияют на бизнес.

Историческое увеличение налогов: что именно приняли в парламенте

15 октября 20214 года ранее принятый за основу проект закона №11416д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения был направлен на подпись президенту Украины.

Верховная Рада Украины приняла законопроект 11416д

Этим законом предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и, в частности, повышение налогов. С 1 октября 2024 года предусматривается увеличение военного сбора с заработных плат физических лиц с 1,5% до 5% (включая тех, кто работает в режиме "Дія.Сіті").

"Кроме того, с 1 января 2025 года военный сбор на другие доходы граждан (кроме зарплат) также увеличится с 1,5% до 5%", — напомнил Фокусу адвокат, управляющий партнер АО Winner Partners Сергей Литвиненко.

с 1 января 2025 года военный сбор на другие доходы граждан (кроме зарплат) также увеличится с 1,5% до 5%

Отметим, что, по данным Госстата, средняя заработная плата по итогам второго квартала 2024 года составила 20 964 грн. То есть каждый работник платил в среднем 3 773,52 грн НДФЛ (18%) и 314,46 военного сбора (1,5%). По новой ставке при той же зарплате военный сбор вырастет до 1048,2 грн.

Добавим, что военный сбор не увеличат для денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, СБУ, ГУР, Нацгвардии и других силовых структур. Военнослужащие, которые находятся в зоне боевых действий, вообще платить военный сбор не должны.

Предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, станут плательщиками военного сбора Фото: Getty Images

А вот предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, станут плательщиками военного сбора, хотя до сих пор платили его только с зарплат наемных работников. Для них норма вступит в силу с 1 октября. Конечно, если президент подпишет принятый законопроект (по состоянию на утро 23 октября проект не подписан Владимиром Зеленским).

Итак, что изменится для ФЛП 1, 2 и 4 групп? Для таких предпринимателей ввели военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число отчетного месяца, то есть размер сбора с октября 2024 года составляет 800 грн в месяц.

Для ФЛП 1, 2 и 4 групп ввели военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число отчетного месяца, то есть размер сбора с октября 2024 года составляет 800 грн в месяц

ФЛП 3 группы будут платить 1% от дохода в виде военного сбора. Например, если за отчетный период доход предпринимателя составляет 300 тыс. грн, то необходимо уплатить 3000 грн военного сбора. А ежемесячная отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ начнется с 1 января 2025-го. Это нужно для внедрения "экономического бронирования", о судьбе которого Фокус писал ранее.

"Также следует обратить внимание, что ФЛП 1, 2 и 4 групп должны будут уплатить военный сбор не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца. Такие плательщики могут осуществить уплату военного сбора авансовым взносом за весь налоговый (отчетный) период (квартал, год), но не более чем до конца текущего отчетного года. Итак, введение военного сбора существенно увеличит налоговую нагрузку на граждан", — добавляет управляющий партнер АО EvrikaLaw Андрей Шабельников.

Увеличение налоговой нагрузки является вынужденным шагом, говорят эксперты Фото: УНИАН

Налоговая нагрузка: оправданы ли изменения

Как отметил в комментарии Фокусу директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, увеличение налоговой нагрузки является вынужденным шагом, избежать которого было почти невозможно из-за большого дефицита госбюджета.

Однако, если речь идет о повышении налогов на фоне дефицита средств на мобилизацию, то только изменениями налогов проблему решить невозможно.

Если речь идет о повышении налогов на фоне дефицита средств на мобилизацию, то только изменениями налогов проблему решить невозможно

Экономист, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в комментарии Фокусу отметил: кроме того, что налоги станут значительной нагрузкой для потребителей, государство не покроет этими средствами расходы на армию.

"Такое повышение налогов ощутимо ударит по карманам граждан. А ситуацию, на мой взгляд, не спасет никоим образом. Поэтому смысл этого процесса непонятен... Если мы хотим дополнительно мобилизовать 300 тыс. человек, нам нужно 400 млрд грн. На сегодня за 30 млрд дополнительных налогов мы мобилизуем только 30 тыс. человек", — отметил Пендзин в комментарии Фокусу.

Предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, станут плательщиками военного сбора, хотя до сих пор платили его только с зарплат наемных работников Фото: Pexels

С Олегом Пендзином соглашается старший экономист CASE Ukraine, специалист Экономической экспертной платформы Владимир Дубровский, который считает, что повышение налогов фактически будет означать снижение доходов граждан.

"Фактически это означает повышение налогов на доходы граждан, то есть их снижение — того, что работники получают на руки "чистыми", а у предпринимателей остается "на себя". Снижение, прямо скажем, не супер критическое, но все же..." — сказал экономист.

Повышение налогов фактически будет означать снижение доходов граждан Фото: pexels.com

Дубровский отмечает: кроме повышения налоговой нагрузки на граждан, которое должно быть временным, нужно получить результаты от реформ Бюро экономической безопасности Украины, таможни и налоговой. Именно это должно повлиять на доходную часть государственной казны.

"Эти реформы могут существенно подвинуть "теневой" рынок и принести в бюджет сотни миллиардов, никак не затрагивая законопослушных граждан, и даже наоборот — устраняя нечестную конкуренцию "белому" бизнесу. Когда это произойдет, нужно не забыть добиться отмены любых надбавок, а, возможно, и снижения ставок налогов, прежде всего — налогов и сборов на зарплаты", — отметил Дубровский.

Важно

Аванс украинцев будет уменьшен: как закон о налогах повлияет на зарплату

Между тем, как свидетельствует исследование ЦЭС, налоговые поступления в государственный бюджет в августе 2024 года составили 149,4 млрд грн, и они выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост произошел за счет налога на прибыль предприятий (прежде всего налогообложения банков по ставке 25%), НДФЛ (передача "военного" НДФЛ из местных бюджетов) и акцизов (лучшее администрирование). С принятием законопроекта №11416-д о налоговых изменениях правительство должно рассчитывать на дополнительные 58 млрд грн в 2024 году и плюс 137 млрд — в госбюджет 2025 года.