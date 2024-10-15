Аванс украинцев будет уменьшен: как закон о налогах повлияет на зарплату

Авансы украинцев частично попадут под увеличение налогов, а значит станут меньше.

Related video

Недавно Верховная Рада приняла закон о повышении налогов, и теперь спикер подписал соответствующий законопроект. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

После подписания спикер ВРУ Руслан Стефанчук направил законопроект в Офис Президента. Теперь остается дождаться утверждения нововведения Президентом Зеленским.

"В ближайшее время ожидаем там подпись президента, потом публикация и потом через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги. Как раз получится, что авансы частично попадут под увеличение", — заявил Железняк.

Согласно законопроекту №11416д, для физических лиц планируется увеличение военного сбора до 5%. Исключение составят военнослужащие, для которых ставка останется на уровне 1,5%.

Отметим, что Закон о повышении налогов направлен на увеличение доходов в бюджет. По оценкам Министерства финансов, дополнительные поступления составят около 27,3 миллиарда гривен в 2024 году и 107,7 миллиарда гривен в 2025 году.

Напомним, согласно законопроекту 11416-д, военный сбор с зарплаты в размере 30 тыс. грн вырастет с 450 грн до 1 500 грн.

27 сентября глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине возможен второй этап повышения НДС.