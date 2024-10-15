Аванс українців буде зменшено: як закон про податки вплине на зарплату

Аванси українців частково потраплять під збільшення податків, а отже стануть меншими.

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Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків, і тепер спікер підписав відповідний законопроєкт. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Після підписання спікер ВРУ Руслан Стефанчук направив законопроєкт до Офісу Президента. Тепер залишається дочекатися затвердження нововведення Президентом Зеленським.

"Найближчим часом очікуємо там підпис президента, потім публікація і потім через день закон набуде чинності, чим збільшить податки. Якраз вийде, що аванси частково потраплять під збільшення", — заявив Железняк.

Згідно із законопроектом №11416д, для фізичних осіб планується збільшення військового збору до 5%. Виняток становитимуть військовослужбовці, для яких ставка залишиться на рівні 1,5%.

Зазначимо, що Закон про підвищення податків спрямований на збільшення доходів до бюджету. За оцінками Міністерства фінансів, додаткові надходження становитимуть близько 27,3 мільярда гривень у 2024 році та 107,7 мільярда гривень у 2025 році.

Нагадаємо, згідно із законопроектом 11416-д, військовий збір із зарплати в розмірі 30 тис. грн зросте з 450 грн до 1 500 грн.

27 вересня голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні можливий другий етап підвищення ПДВ.