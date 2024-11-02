Уже месяц в Украине действует ограничение переводов "на карту" в сумме 150 тыс. грн. Однако перечислить можно больше, если использовать не номер карты, а IBAN. Фокус выяснил, чем отличается IBAN-перевод от обычного по номеру платежной карты и придется ли отправителям и получателям средств уплатить налоги.

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С 1 октября в Украине начали действовать новые ограничения для карточных переводов — речь идет о постановлении НБУ относительно лимита на переводы с карт физических лиц на карту другого лица в сумме 150 тыс. грн. Задолго до начала действия ограничений в публичном пространстве представители Нацбанка и экономисты живо обсуждали возможные лимиты для карточных расчетов, обосновывая это выявленными многочисленными нарушениями, которые создали условия для проведения многомиллиардных объемов операций (переводов) с использованием карт. Итак, теперь введены ограничения, которые не касаются бизнеса, а только частных платежных карт. Более того, ограничений нет, если переводить со своего счета средства не в формате "на номер карты", а на IBAN получателя. Фокус спросил у экспертов, в чем суть переводов именно на IBAN и создают ли такие переводы основу для будущего начисления налогов для тех, кто отправляет и кто получает средства.

Перевод на IBAN: в чем особенность и помогает ли бороться со схемами

В Нацбанке ранее сообщили, что ограничения переводов на карты должны повлиять на схемы с использованием карт, так называемые дропы. Игорь Ясько, адвокат, управляющий партнер ЮК Winner, говорит, что это действительно влияет на активность пользователей схем, ведь из-за IBAN у банков и финансового мониторинга больше инструментов для контроля.

"IBAN-платежи содержат больше данных об отправителе и получателе: их реквизиты, ИНН, назначение платежа. Это затрудняет использование "дропов" — подставных лиц для перевода сомнительных средств. В случае переводов между картами (p2p) отследить и обоснованно связать источник средств сложнее", — комментирует Игорь Ясько.

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С этим соглашается и налоговый консультант Александра Томашевская, которая указывает на то, что риск мошенничества также меньше, если перевод идет на IBAN. "При переводе по реквизитам IBAN владелец счета видит фамилию, имя лица-получателя средств, может написать заявление на возврат средств, точно зная получателя. То есть платежи со счета на счет по IBAN более безопасны", — говорит эксперт.

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Поэтому использование IBAN необходимо для получения банками полной информации как об отправителе, так и о получателе: фактически, система сразу имеет полное досье на тех, кто участвует в банковской транзакции.

"IBAN-платеж можно сравнить с рентгеновским снимком перевода — он показывает всю внутреннюю структуру операции. Банки получают не просто номер счета, а полный комплект данных. Такая прозрачность дает банкам мощные инструменты контроля и, что очевидно, повышает прозрачность — это затрудняет использование так называемых "дроп-счетов" для проведения сомнительных операций", — пояснил Яков Воронин, адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро Якова Воронина.

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Он также отметил: схемы с подставными лицами становятся слишком рискованными при использовании IBAN. "В 2024 году банки уже разорвали отношения с более 80 тыс. клиентов из-за участия в схемах "дропов" — и это еще до нововведений. Процентный риск блокировки счетов всех участников схемы при использовании IBAN становится максимальным. IBAN становится фильтром — он не запрещает переводы, а делает их максимально прозрачными для многих видов контроля", — отметил адвокат.

Налоги и платежи: позволит ли IBAN налоговой получить всю информацию о переводах

Один из вопросов, который интересует клиентов банковских учреждений, пользующихся опцией карточных переводов, — это то, как в будущем переводы IBAN могут повлиять на налоговые обязательства. Ведь, напомним, физические лица, согласно налоговому законодательству, должны платить налог на доходы в размере 20%, а к тому же, еще военный сбор 1,5%. Фокус обратился к юристам, чтобы выяснить, есть ли риск того, что отправитель или получатель средств на IBAN вскоре получит уведомление от ГНС о налоговых начислениях.

О любых операциях на IBAN налоговая не узнает, а вот о тех, которые определены банком подозрительными, у ГНС информация будет

"Налоговая потенциально может анализировать переводы, осуществляемые через IBAN, как дополнительный доход физических лиц, особенно если платежи регулярные или значительные по объему. Согласно действующему законодательству, любой доход физических лиц, не освобожденный от налогообложения, подлежит уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора. Если физическое лицо не задекларировало такой доход, налоговая может инициировать проверку и выставить обязательства по уплате налогов", — отмечает Игорь Ясько.

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По его мнению, наличие ИНН в платежных документах (при условии перевода IBAN) упрощает работу налоговых органов по выявлению потенциально незадекларированных доходов. Однако вопрос в том, что именно сегодня прямого доступа у ГНС к банковским операциям физических лиц нет. То есть, о любых операциях ГНС не узнает, а вот о тех, которые определены банком подозрительными, у ГНС информация будет.

Под проверку может попасть почти любой IBAN-перевод, однако на практике внимание привлекают регулярные поступления значительных сумм

"ГНС не является непосредственным участником этой системы, поэтому напрямую информацию не получает. Но есть одно "но" — все финансовые учреждения, включая банки и небанковские учреждения, обязаны проводить финансовый мониторинг операций в соответствии с законодательством. Иными словами, банки сами передают информацию в ГНС о подозрительных транзакциях. Теоретически под проверку может попасть почти любой IBAN-перевод, однако на практике внимание обычно привлекают регулярные поступления значительных сумм, переводы без "понятного" назначения платежа и "транши" от юридических лиц на счета физических лиц", — отметил в комментарии Фокусу Яков Воронин. И добавил: законопроект о налогах все еще на подписи у президента, и если документ будет подписан, то общая налоговая нагрузка составит 23% от суммы перевода.

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"То есть с каждой тысячи гривен "непонятного" дохода по законодательству придется уплатить 230 гривен налогов. А если суммы значительные — нагрузка, соответственно, серьезнее. Пока что нагрузка несколько ниже — 19,5%, то есть 190 грн налогов с 1000 грн.", — говорит Яков Воронин.

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Так что, отмечают опрошенные изданием специалисты, многим, кто ранее получал значительные суммы на карты (или отправлял их) придется "отбелиться" — декларировать доходы или проводить операции через собственный ФЛП или компанию-юрлицо. Если этого не сделать, предупреждают эксперты, придется выяснять отношения с налоговой и, вероятнее всего, платить начисленные ГНС налоги.

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"При этом важно понимать: сам факт получения средств через IBAN еще не является основанием для начисления налогов, основное здесь — экономическая суть операции и ее назначение", — считает Яков Воронин.

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И все же пока эксперты не видят предпосылок для высоких рисков усиления внимания налоговиков к карточным переводам украинцев. По крайней мере, по большинству операций, которые не считаются подозрительными. А значит, граждане будут продолжать пользоваться переводами как на карточный номер, так и на IBAN. "Переводить средства на карту другого лица не запрещено, и преследовать всех граждан Украины за то, что они проводят законные операции по счетам, и сложно, и дорого для налоговых органов", — резюмировала Александра Томашевская.